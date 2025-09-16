Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Publicado en septiembre 16, 2025.

El programa municipal se presentó este martes en el espacio verde ubicado en Cuba y Alejandro Dumas. Por la mañana se brindaron múltiples atenciones junto a Mascotas Saludables, y en la tarde se realizó el habitual descacharrado en la zona.  

La Municipalidad de Corrientes realizó este martes una nueva presentación del operativo integral “La Muni en tu barrio” en el barrio Pirayuí, donde cientos de vecinos accedieron a servicios y prestaciones totalmente gratuitos. Tuvo lugar por la mañana en el espacio verde de Cuba y Alejandro Dumas, con la participación de distintas áreas comunales, organismos provinciales y el programa Mascotas Saludables.

El director general de Delegaciones, Héctor Vanasco, explicó: “Estamos en el barrio Pirayuí 1 ofreciendo atención médica y de enfermería, castración y vacunación de mascotas, y los restantes servicios que brindan tanto la Municipalidad como el Gobierno Provincial. Todos son totalmente gratuitos y es la impronta que se dio desde el principio de la gestión del intendente Eduardo Tassano”.

Vanasco recordó además que “los operativos se hacen dos veces por semana, los martes y jueves de 8 a 12, en forma itinerante por la ciudad. Este jueves, por ejemplo, vamos a estar en el barrio Juan de Vera (Irala y Cabeza de Vaca) con las mismas prestaciones”. En relación a las castraciones, aclaró que “es el único servicio que requiere inscripción previa, por la alta demanda y porque los animales deben cumplir ciertos requisitos para ser intervenidos”.

Por su parte, la coordinadora de Operativos, Claudia Campias, señaló: “En este tipo de operativos trabajamos fundamentalmente con aquellas poblaciones de menos recursos, en esta oportunidad, por ejemplo, viene mucha gente del asentamiento Costa Esperanza. Es una jornada con muchas actividades, no solo el área de salud, sino también de Mascotas Saludables, con equipos municipales y provinciales trabajando en conjunto”.

En materia de salud, la médica detalló: “Hacemos atención general tanto a pacientes adultos como a pediátricos, control de carnés de vacunación, controles de glucemia y presión arterial, siempre trabajando en prevención, que es la base de la atención primaria. También entregamos medicación para patologías crónicas como hipertensión y diabetes, además de atención odontológica”.

DESCACHARRADO

Durante los operativos, por la tarde se llevan adelante acciones preventivas contra el dengue, a través de tareas de descacharrado en el barrio en el que el martes o jueves desembarca el programa municipal.

A tal efecto, desde las 14 horas, camiones y operarios municipales recorren una zona determinada para retirar objetos en desuso que puedan acumular agua y servir como criaderos de mosquitos, como muebles viejos, electrodomésticos, llantas, cubiertas, chatarra, baldes, juguetes y otros recipientes. A tal efecto, los vecinos deben colocar estos elementos en las veredas para su posterior recolección.

Puntualmente en el barrio Pirayuí 1, el descacharrado se cumplió en la cuadrícula delimitada por las calles Tupac Amarú, Cuba, Alejandro Dumas y Turín.

VALORADO POR VECINOS

Los vecinos también valoraron la iniciativa. Carlos Cáceres, del barrio Fray José de la Quintana, comentó: “Siempre vengo a los operativos porque tengo problemas de hipertensión. La atención es muy buena y siempre me dan los medicamentos que necesito. Agradezco a la doctora el trato, y que me aconsejó sacar un turno en el Instituto de Cardiología para tener un médico de cabecera”.

En tanto, Rosa, vecina del Pirayuí, destacó el servicio para mascotas: “Vine con mi marido a vacunar y desparasitar a nuestros animalitos. Siempre estamos pendientes de cuándo viene el operativo porque es gratuito y, si tuviéramos que recurrir a un veterinario particular, nos saldría carísimo. Para una ‘familia numerosa’ con varios perros y gatos, esto es una gran ayuda”.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su política de acercar servicios esenciales de manera gratuita a los barrios, garantizando la atención sanitaria, el bienestar animal y el acceso a programas sociales a todos los vecinos de la ciudad.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

Jueves 18: Irala y Cabeza de Vaca, en el barrio Juan de Vera. Descacharrado: zona comprendida entre Av. Colón, Av. Juan de Garay, J. R. Vidal y Gutnisky.

Martes 23: Santa Catalina y Los Comechingones, en el barrio Alta Gracia. Descacharrado: Tilcara, Alta Gracia, Av. Santa Catalina y Paysandú.

Jueves 25: Necochea y Reconquista, en la plaza Giachino del barrio Santa Teresita. Descacharrado: Av. Independencia, Av. Cazadores Correntinos, Av. Chacabuco y Güemes.

Martes 30: Pasaje Guido y Esparta, en el barrio Antártida Argentina. Descacharrado: Av. Centenario, Av. Independencia, Av. Chacabuco y Juan José Castelli.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Publicado en septiembre 17, 2025.

La intendente de Bella Vista Noelia Bazzi, participó en el acto de reconocimiento a docentes destacados de la provincia, realizado en la Casa de Gobierno en la ciudad de Corrientes. (...)

SEGUIR LEYENDO

En la costanera se realizarán testeos dermatológicos gratuitos para prevenir el cáncer de piel

Publicado en septiembre 16, 2025.

Como cada año, La Roche-Posay llevará adelante la campaña “Salva tu piel” con testeos dermatológicos gratuitos, en el marco de las acciones de prevención del cáncer de piel. Los operativos, (...)

SEGUIR LEYENDO

Bella Vista presente en el Festival Chamamecero del Jaaukanigás

Publicado en septiembre 16, 2025.

Villa Ocampo fue escenario del primer Festival Chamamecero del Jaaukanigás, que tuvo lugar en la plaza Belgrano de la ciudad santafesina, con la participación destacada de la Orquesta Folclórica Municipal (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.