Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Publicado en septiembre 17, 2025.

El Conservatorio Fracassi desembarca en Goya con una propuesta cultural innovadora que busca acercar el arte a toda la comunidad. El próximo sábado 20 de septiembre, en el Club de Emprendedores, se realizará una Masterclass de artes plásticas a cargo de la reconocida profesora nacional Lilian Callaba, con turnos a las 15:30 y 18 horas.

La delegada del conservatorio, Mercy Gervasoni, junto a Pablo David Chamorro, detalló que la iniciativa está destinada al público en general, desde los 8 años en adelante y sin límite de edad. “Se darán a conocer las aplicaciones de técnicas artísticas, tanto para aficionados como para quienes ya tienen recorrido en las artes plásticas. La idea es que los participantes puedan crear y llevarse a su casa su propia obra”, explicó.

Los organizadores remarcaron que la modalidad será intensiva: la obra comenzará y finalizará en la jornada, trabajándose únicamente con acrílicos. El costo de inscripción incluye todos los materiales necesarios.

Cuatro pilares para el arte local

Gervasoni destacó además que el Conservatorio Fracassi desarrolla su línea artística sobre cuatro pilares: música, teatro, danzas nativas y artes plásticas y visuales. Con esta propuesta buscan abrir espacios de formación, encuentro y creatividad en la región.

“La propuesta es un espacio para compartir con amigos y familia. Estamos en la previa de la primavera y es bueno poder recibirla con color y creatividad”, señaló la delegada.

Inscripciones y contacto:

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de las redes sociales oficiales @goyaconservatoriofracassi o comunicarse al 3777-294400.

La cita será el sábado 20 de septiembre en el Club de Emprendedores de Goya, con dos horarios disponibles: 15:30 y 18:00.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Insisten en la importancia de completar esquemas de vacunación

Publicado en septiembre 15, 2025.

Las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo tienen que tener una dosis de antigripal y en cuanto a Covid-19, quienes hayan recibido su última dosis con un (...)

SEGUIR LEYENDO

Las Ferias de la Ciudad recorren barrios y plazas céntricas

Publicado en septiembre 15, 2025.

Entre el martes 16 y el domingo 21 de septiembre, las ferias itinerantes organizadas por la Municipalidad volverán a realizar su habitual recorrido por los barrios de Corrientes con su (...)

SEGUIR LEYENDO

Juegos Culturales Correntinos: últimos días para participar del selectivo

Publicado en septiembre 11, 2025.

Organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), el martes 23 de septiembre, a partir de las 9, en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland (Av. Costanera Gral. San (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.