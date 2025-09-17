Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

El Conservatorio Fracassi desembarca en Goya con una propuesta cultural innovadora que busca acercar el arte a toda la comunidad. El próximo sábado 20 de septiembre, en el Club de Emprendedores, se realizará una Masterclass de artes plásticas a cargo de la reconocida profesora nacional Lilian Callaba, con turnos a las 15:30 y 18 horas.

La delegada del conservatorio, Mercy Gervasoni, junto a Pablo David Chamorro, detalló que la iniciativa está destinada al público en general, desde los 8 años en adelante y sin límite de edad. “Se darán a conocer las aplicaciones de técnicas artísticas, tanto para aficionados como para quienes ya tienen recorrido en las artes plásticas. La idea es que los participantes puedan crear y llevarse a su casa su propia obra”, explicó.

Los organizadores remarcaron que la modalidad será intensiva: la obra comenzará y finalizará en la jornada, trabajándose únicamente con acrílicos. El costo de inscripción incluye todos los materiales necesarios.

Cuatro pilares para el arte local

Gervasoni destacó además que el Conservatorio Fracassi desarrolla su línea artística sobre cuatro pilares: música, teatro, danzas nativas y artes plásticas y visuales. Con esta propuesta buscan abrir espacios de formación, encuentro y creatividad en la región.

“La propuesta es un espacio para compartir con amigos y familia. Estamos en la previa de la primavera y es bueno poder recibirla con color y creatividad”, señaló la delegada.

Inscripciones y contacto:

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de las redes sociales oficiales @goyaconservatoriofracassi o comunicarse al 3777-294400.

La cita será el sábado 20 de septiembre en el Club de Emprendedores de Goya, con dos horarios disponibles: 15:30 y 18:00.