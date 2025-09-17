Tres muertes en distintos siniestros viales en Itatí, Yofre y Apipé Grande

Las últimas horas estuvieron marcadas por la tragedia en las rutas y caminos de Corrientes, con tres siniestros viales que dejaron un saldo fatal en distintos puntos de la provincia. En todos los casos intervino la Policía y la Justicia para determinar las causas de los hechos.

En la mañana de este miércoles 17 de septiembre, un camión de transporte de caudales y una camioneta VW Saveiro protagonizaron un fuerte choque sobre la Ruta Provincial N°20, en jurisdicción de Itatí.

El conductor de la camioneta, identificado como Sosa Ayala, perdió la vida en el acto, mientras que el chofer del camión y otros ocupantes sufrieron lesiones menores. La Fiscalía en turno intervino y se realizaron las pericias correspondientes en el lugar.

Desde la comunidad itateña, despidieron al joven de 40 años quien fue Concejal de la localidad, dirigente del Partido Nuevo e integrante del grupo Jopará de Itatí .

Un motociclista murió en Felipe Yofre

A las 00.30 de la madrugada, en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional N°123, en cercanías de Felipe Yofre, se produjo otro siniestro con saldo fatal. Una motocicleta, guiada por Vallejos, colisionó con un camión que transportaba cajas, conducido por un hombre de apellido Cáceres.

El motociclista falleció en el lugar, mientras que las autoridades policiales y judiciales realizaron las diligencias pertinentes para establecer las causas.

Apipé Grande: choque contra un caballo terminó en tragedia

En la Isla Apipé Grande, más precisamente en la intersección de las calles 5 y 22 de San Antonio, un motociclista de 58 años, de apellido Salgado, perdió la vida tras impactar contra un equino en la noche del martes 16.

El hombre circulaba en una moto Gillera Smart 110cc cuando ocurrió el accidente. Pese a los esfuerzos por asistirlo, murió en el acto. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno.

En los tres casos, las dependencias policiales correspondientes continúan con las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades y causas de los accidentes.