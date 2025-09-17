Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Marriott Corrientes se convierte en la tercera propiedad de la marca en Argentina, la primera fuera de Buenos Aires y la primera construida desde cero por Marriott International en el país.

Marriott Hotels, la marca insignia dentro del portafolio de más de 30 marcas de Marriott Bonvoy, anuncia la apertura de Marriott Corrientes, una propiedad emblemática que lleva la hospitalidad distintiva de la marca al corazón del noreste argentino. Ubicado en el Distrito Boulevard, uno de los distritos más vibrantes de Corrientes, el hotel combina la elegancia contemporánea con la calidez y riqueza cultural del Litoral argentino.

“La apertura de Marriott Corrientes es testimonio de nuestro compromiso con la expansión estratégica en Sudamérica, llevando hospitalidad elevada a destinos emergentes,” comentó Brian King, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica. “Corrientes es una ciudad llena de energía, patrimonio y belleza natural, y estamos orgullosos de presentar un hotel que celebra su espíritu mientras ofrece el servicio y las experiencias excepcionales que los huéspedes esperan de Marriott Hotels.”

Con 104 habitaciones y suites cuidadosamente diseñadas, incluyendo categorías Ejecutivas y Premium, Marriott Corrientes ofrece a sus huéspedes un refugio refinado con vistas panorámicas al majestuoso río Paraná y al perfil urbano de la ciudad. Cada espacio refleja la combinación distintiva de sofisticación moderna y confort intuitivo de la marca, celebrando al mismo tiempo el patrimonio local mediante materiales seleccionados y elementos de diseño inspirados en la cultura regional. Desde el uso del tradicional ladrillo correntino hasta sutiles guiños a la artesanía local, los interiores crean un sentido de pertenencia que es tanto elegante como auténtico. Ya sea por negocios o placer, los huéspedes encontrarán un entorno sereno e inspirador que invita a la relajación y a conectarse con el espíritu vibrante del noreste argentino.

Bajo la dirección del reconocido chef internacional Olivier Falchi, la experiencia culinaria en Marriott Corrientes invita a los huéspedes a explorar los sabores del Litoral desde una perspectiva global. En Cautivas Restaurant & Café, los ingredientes regionales se transforman en platos refinados acompañados por una cuidada selección de vinos, mientras que Predilecto Rooftop, el rooftop más alto de la ciudad, ofrece cócteles de autor, música vibrante y atardeceres inolvidables sobre el Paraná. Los huéspedes también disfrutan del servicio a la habitación las 24 horas y del acceso exclusivo al M Club, el lounge privado de Marriott Hotels diseñado para socios Platinum Elite, Titanium Elite y Ambassador Elite de Marriott Bonvoy, que ofrece un espacio elevado para relajarse, trabajar o conectarse, con refrigerios de cortesía, amenidades premium y un servicio personalizado que refleja el compromiso de la marca con la comodidad y el bienestar.

En Marriott Corrientes, el bienestar no es solo una comodidad: es una invitación a reconectar con uno mismo a través de la cultura local y la belleza natural. El Marriott Spa & Wellness Center ofrece un menú curado de tratamientos inspirados en ingredientes nativos y rituales tradicionales del Litoral, diseñados para restaurar el equilibrio y la vitalidad. Los huéspedes pueden relajarse en la piscina infinita con vistas al río Paraná o mantener su rutina de ejercicio en el gimnasio de última generación equipado con tecnología Technogym. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para crear una experiencia holística que nutre cuerpo y mente.

Con más de 600 m² de espacio flexible para eventos, incluyendo el Salón Libertad, Marriott Corrientes es el lugar ideal para reuniones corporativas, bodas y celebraciones sociales, con capacidad para hasta 638 invitados en formato teatro.

Marriott Corrientes forma parte de Marriott Bonvoy, la galardonada plataforma de viajes de Marriott International. Los socios pueden acumular puntos por estadías en este hotel y en otras propiedades del portafolio de más de 30 marcas extraordinarias, incluyendo resorts todo incluido y alquileres vacacionales premium, así como por compras diarias realizadas con tarjetas de crédito de marca compartida. Los puntos pueden canjearse por experiencias como futuras estadías y Marriott Bonvoy Moments.

Acerca de Marriott Hotels

Con más de 600 hoteles y resorts en más de 70 países y territorios de todo el mundo, Marriott Hotels continúa elevando el arte de hospedar: colocar a las personas en primer lugar es el legado vivo de la marca, asegurando que los huéspedes siempre se sientan profundamente cuidados durante su estadía. Marriott Hotels eleva el listón al ofrecer constantemente un servicio sincero, con espacios modernos y cómodos, y al proporcionar experiencias elevadas más allá de lo cotidiano. A medida que las necesidades y expectativas de los viajeros globales evolucionan, también lo hace Marriott Hotels, liderando la industria con innovaciones que incluyen el vestíbulo Greatroom y mobile Guest Services que elevan el estilo, el diseño y la tecnología. Para obtener más información, visite marriott-hotels.marriott.com/es-XM/ y manténgase conectado en Facebook, @marriott en X, y @marriotthotels en Instagram. Marriott Hotels se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa de viajes global de Marriott International. El programa ofrece a los socios un extraordinario portafolio de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre el programa, visite marriottbonvoy.com.

Acerca de Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy, el portafolio de Marriott International de más de 30 marcas de hoteles y 10,000 destinos globales, ofrece hospitalidad reconocida en los lugares más memorables del mundo. El galardonado programa de viajes y mercado brinda a los socios acceso a experiencias transformadoras y reveladoras a la vuelta de la esquina y en todo el mundo. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre Marriott Bonvoy, visite marriottbonvoy.com. Para descargar la aplicación Marriott, vaya aquí. Los viajeros también pueden conectarse con Marriott Bonvoy en Facebook, X, Instagram, y TikTok.