Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

La UNNE se suma a la tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

Publicado en septiembre 16, 2025.

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) será protagonista este miércoles 17 de septiembre en la tercera Marcha Federal Universitaria. La comunidad académica y social se movilizará en Corrientes y Resistencia para rechazar el veto presidencial al proyecto de financiamiento universitario y defender el futuro de la universidad pública.

En esta edición no habrá caravana sobre el Puente General Manuel Belgrano, como en las dos anteriores, debido a trabajos de mantenimiento. Por eso, la movilización se organizará en cada capital.

En Corrientes, la concentración será a las 17 en el Parque Cambá Cuá, en la intersección de San Luis y Carlos Pellegrini. Desde allí las columnas marcharán por calle 25 de Mayo hasta llegar al Rectorado de la UNNE.

En Resistencia, el punto de encuentro será la Plaza Belgrano, frente a la UTN. El recorrido continuará por avenida Rivadavia, Vélez Sarsfield y Las Heras hasta el Campus universitario. Al finalizar, se leerá un documento conjunto con el posicionamiento del sistema universitario.

Larroza: “Es un reclamo justo, no podemos administrar en la pobreza”

El rector de la UNNE, Omar Larroza, marchará en Corrientes, acompañado de autoridades universitarias. En paralelo, el vicerrector José Basterra encabezará la movilización en Resistencia.

En declaraciones radiales, Larroza aseguró que la protesta será “con armonía, mensajes prolijos y racionalidad”, pero advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sector.

Criticó el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, que prevé 4,8 billones de pesos para universidades. Según el rector, lejos de ser un incremento real, representa apenas un 26% más respecto al presupuesto prorrogado, frente a una inflación superior al 33%: “Ya estamos ajustados en un 7%. Es un ajuste paulatino al sistema universitario”, remarcó.

Larroza señaló que desde 2022 los salarios universitarios perdieron alrededor de 40% de poder adquisitivo. “Nunca lo hemos podido recuperar. Tendríamos que tener un aumento del 40% en un mes, más retroactivo de dos años, solo para empatar”, explicó.

Advirtió además que esta situación ya genera la migración de docentes en varias universidades del país y afecta la estabilidad de la planta académica. “En la UNNE todavía resistimos, pero los salarios más bajos hoy están iguales o incluso por debajo de los provinciales”, indicó.

El rector rechazó el argumento del Ejecutivo nacional de que la ley de financiamiento universitario comprometería el equilibrio fiscal: “Esto representa apenas el 0,10% del presupuesto nacional. No se rompe el equilibrio. Es una voluntad política, una cuestión ideológica”, sentenció.

Finalmente, Larroza subrayó que defender la universidad pública es defender la movilidad social en la Argentina: “El sistema universitario está en el ADN del país. Para muchas generaciones fue la única vía de ascenso social, y lo sigue siendo, sobre todo en el interior”.

La marcha federal busca visibilizar esta realidad y presionar al Congreso para revertir el veto presidencial. “No podemos administrar en la pobreza, necesitamos un presupuesto que garantice salarios dignos, funcionamiento y el futuro de la educación superior”, cerró el rector.

Relacionado:  

| | | | | | |
Corrientes al Día

Presentaron la capacitación sobre “la importancia del patrimonio cultural inmaterial en la educación”

Publicado en septiembre 17, 2025.

El Instituto de Cultura de Corrientes y el Ministerio de Educación de la Provincia presentaron hoy a la mañana en el Patio de la Cultura Marité Salas, un curso de (...)

SEGUIR LEYENDO

Entregan un colectivo para trasladar a estudiantes de parajes de Mercedes

Publicado en septiembre 17, 2025.

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación entregó un colectivo al Municipio de Mercedes. La unidad deberá ser utilizada para el traslado de alumnos de distintos parajes (...)

SEGUIR LEYENDO

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Publicado en septiembre 17, 2025.

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) avanza en un terreno innovador al anunciar, junto a la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), la creación de una Diplomatura (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.