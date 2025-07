Salud pública en expansión: más de 25 obras transforman el sistema sanitario en Corrientes

El sistema de salud pública de Corrientes atraviesa una etapa histórica de crecimiento con obras en marcha en toda la provincia. En lo que va del año, el Gobierno provincial impulsa más de 25 proyectos de infraestructura sanitaria, entre nuevas construcciones, ampliaciones, refacciones integrales y equipamiento de alta complejidad. Desde 2018, se ejecutaron más de 150 obras, con una política clara: que el acceso a la salud no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.

“La salud no es un privilegio, es un derecho, y lo demostramos con hechos, no con promesas”, afirmó el gobernador Gustavo Valdés a través de su cuenta en X (ex Twitter).

La transformación incluye nuevos hospitales en Mercedes, Loreto y Santa Rosa, la creación del segundo hospital pediátrico de la provincia en Goya, y la construcción del Instituto Oncológico de Corrientes, considerado una obra estratégica para combatir una de las principales causas de mortalidad en el territorio: el cáncer.

Un segundo Pediátrico: Goya suma alta complejidad infantil

Uno de los avances más significativos es el hospital pediátrico “Ángel de la Guarda” en Goya, de 1.700 m² distribuidos en dos plantas, que estará operativo próximamente. Este centro cubrirá una región sanitaria con alta densidad poblacional, inicialmente con prestaciones básicas y con proyección a complejizar servicios pediátricos.

Descentralizar para garantizar: UTIs, quirófanos y hospitales nuevos

La descentralización de la atención es una directiva clara del Ejecutivo. “La idea es crear servicios de cada vez mayor complejidad en el interior, para que las derivaciones sean cada vez menos”, sostuvo el ministro Ricardo Cardozo.

Entre las obras más relevantes: el hospital de Loreto, con nueva infraestructura de 676 m² y ocho salas de internación; la nueva UTI en Ituzaingó; y el hospital de Mercedes, con 9.300 m² y base estructural en ejecución. Además, se amplió la Terapia Intensiva de Goya, de 6 a 12 camas con tecnología avanzada, mientras que en Santo Tomé se avanza con quirófanos nuevos y expansión de la UTI.

También se destaca el nuevo hospital de Santa Rosa, con un 95% de avance. Incluirá quirófano, internación, emergencias, shock room, laboratorio, cocina, lavandería, morgue y áreas administrativas y de servicios.

Hospitales renovados y obras clave en la Capital

En la ciudad de Corrientes, las mejoras impactan directamente en los principales centros de salud. En el hospital Escuela “Gral. San Martín” se modernizan siete quirófanos, dos de ellos inteligentes, con tecnología de transmisión de imágenes en tiempo real.

En el hospital “José Ramón Vidal” se amplía la Emergencia y la Unidad de Terapia Intensiva. En el “Ángela I. de Llano” se reacondiciona Clínica Médica, mientras que en el ICAL se lleva adelante una refacción integral.

Por su parte, el Instituto Oncológico de Corrientes, en plena construcción, será un punto de inflexión en la lucha contra el cáncer en la provincia, con equipamiento de última generación para tratamientos de radioterapia más precisos y veloces.

Más obras en marcha en al menos 16 localidades

La infraestructura sanitaria avanza en al menos 16 municipios con proyectos estratégicos. En Curuzú Cuatiá se realiza una refacción integral del hospital “Irastorza”. En Santa Lucía se amplió e inaugurará en breve el sector de internación del hospital “Juan Ramón Gómez”.

En Monte Caseros, el hospital “Samuel W. Robinson” suma 1.575 m² en áreas de emergencia, obstetricia y quirófanos. En Esquina, el hospital “San Roque” es renovado en emergencias, internación y obstetricia. En Itá Ibaté se mejoró la infraestructura del hospital “Inmaculada Concepción”.

Empedrado trabaja en la refacción de Internación y Admisión. En Santo Tomé se construyen quirófanos nuevos y se refuerza la terapia intensiva del hospital universitario. En Malvinas, se interviene de forma integral el centro de salud local.

En Villa Olivari, el nuevo centro de salud ya supera el 80% de avance e incluirá internación abreviada, consultorios, farmacia y enfermería. En Ituzaingó, además de la nueva UTI, se intervinieron áreas clave como obstetricia y quirófanos.

Virasoro contará con el nuevo CAPS “San Antonio de Padua”. En Loreto, el nuevo hospital incluirá salas de internación, consultorios y servicios generales. En Mercedes, la construcción del nuevo hospital avanza con una superficie total de 9.300 m².

“Al inicio de la gestión teníamos planificadas unas 60 obras por año, que se vieron disminuidas por la pandemia. Pero ahora retomamos con ritmo acelerado. Todas son importantes, porque impactan directo en cada comunidad”, evaluó el ministro Cardozo.