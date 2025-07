Hernán Piquin brindará un masterclass en el Teatro Vera

Dando continuidad al Ciclo de Masterclasses iniciada el pasado fin de semana con la primera fecha a cargo de Fátima Florez, el Teatro Oficial Juan de Vera anunció la segunda fecha con la Masterclass de Danza Clásica por Hernán Piquin, este jueves 17 y viernes 18 de julio, con acceso gratuito e inscripciones previas, dirigido a bailarines de nivel intermedio y avanzado a partir de los 11 años.

El Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, anunció la Masterclass de Danza Clásica por Hernán Piquin este jueves 17 y viernes 18 de julio, desde las 17 hs., dirigida a bailarines y bailarinas de nivel intermedio y avanzado a partir de los 11 años. Los cupos son limitados, con inscripción previa en: https://forms.gle/JkVSzhUTFZMsdM3j9

El jueves 17 de julio, el abordaje de la masterclass será sobre técnicas en barra y centro, mientras que el jueves 18, también desde las 17 hs., girará en torno a lo motivacional y reflexiones alrededor del oficio, recorriendo temas como la importancia de la técnica en la danza clásica, el arte de la interpretación y el rol de la expresión artística, entre otros. Al finalizar, habrá una instancia de consultas entre quienes asistan y el prestigioso bailarín argentino.

Hernán Piquín

Bailarín y coreógrafo argentino de prestigio internacional. Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, fue estudiante de honor del English National Ballet en Londres y primer bailarín en Le Jeune Ballet de France, el Ballet Argentino de Julio Bocca y el Ballet Estable del Teatro Colón.

Protagonizó la película “Aniceto” de Leonardo Favio y se consagró bicampeón de Bailando por un Sueño, donde también fue jurado. Creó y protagonizó espectáculos como Let It Be y El Show Debe Continuar, con los que recorrió escenarios de todo el mundo. Con una carrera marcada por la excelencia y la pasión, sigue compartiendo su arte a través de giras, espectáculos y masterclasses.