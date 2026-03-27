Una semana con pocos días hábiles bastó para desnudar la brecha que separa a la clase dirigente —política, sindical y empresarial— de las necesidades reales de la sociedad. Entre efemérides en disputa, causas judiciales que parecen “aletargadas” y conferencias de prensa que dejan más dudas que certezas, los argentinos asistimos a una puesta en escena donde solo cambia la melodía, pero la letra sigue siendo la misma. ¿Estamos condenados a ser apenas ciudadanos o existe un camino hacia la transparencia y la dignidad que tanto anhelamos?.

Esta semana que estamos transitando ha sido pródiga en muestras elocuentes de nuestra identidad, de nuestra clase dirigencia, que emerge de esta misma Sociedad y cuanto debemos transitar hasta llegar a ser la Nación que soñaron nuestros Padres Fundadores.

Se recordó el cincuentenario del golpe de estado de 1976 que derrocó a la justicialista María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel o Isabelita, haciendo un corte histórico y fijando ese día como el inicio de la historia que terminó trágicamente con una cantidad enorme y vergonzosa de detenidos desaparecidos, para algunos 30.000, para otros menos de 9.000 y una violación sistemática de los Derechos Humanos.

En declaraciones televisivas; Mayra Mendoza actual diputada provincial y ex Intendente de Quilmes manifestó que: “…No hay democracia sin justicia independiente y no hay una justicia independiente en este país teniendo proscripta y secuestrada a quien fue presidenta de la nación y está cumpliendo una condena injusta como una mujer inocente que es…”

El gobierno emitió un spot formato película de más de 70 minutos, mostrando otra parte de la verdad, digamos de su verdad.

La vicepresidente colgó un pequeño recordatorio, al menos en Facebook, rindiendo homenaje a los militares que combatieron contra la subversión, el mismo generó una enorme cantidad de comentarios, obviamente todos a favor del post.

Hace pocos días declaró como testigo el ex presidente Mauricio Macri que era Jefe de Gobierno en aquellos tiempos en el juicio oral conocido como Sueños Compartidos, un emprendimiento de ejecución de viviendas en todo el país gestionado por las Madres de Plaza de Mayo y Sergio Schoklender.

Más cerca en el tiempo declaró por el mismo tema el ex Intendente de Tigre Segio Massa, una de las preguntas fue si había firmado cheques para los emprendimientos en su distrito y dijo que no, que nunca, que, que, que, hasta que le mostraron facsímiles de cheques y reconoció su firma.

La chorrera de mails, mensajes, etc., en manos de la Justicia referido al denominado AFA Gate es abrumador, sin embargo, pareciera que el tema no avanza, no se conocen medidas de pruebas y todavía no queda claro donde deberá tramitarse la causa, quizás si un día toma envión y arranca habrá que agarrarse, porque parece que tiene más ramificaciones que un árbol.

En la causa Cuadernos siguieron las declaraciones indagatorias de diferentes personas que dieron versiones totalmente distintas, desde los que pagaron por miedo, los que se negaron a declarar y quienes ni siquiera sabían de la situación.

El presidente Milei, según Infobae, publicó una caricatura que satiriza la protección a la industria nacional, mostrando a figuras Kirchneristas defendiendo una fábrica de velas de la competencia del sol.

El Jefe de Gabinete de Ministros, contador Manuel Adorni, que se encuentra fuertemente cuestionado, con razón o sin ella por diferentes puntos, llevó adelante una conferencia de prensa en la que expuso varios temas en los que se encuentra embarcado el gobierno nacional, pero el plato fuerte era el momento de las preguntas.

Se estableció que se podrían efectuar un máximo de cinco preguntas, se hicieron y las respuestas no satisficieron a los periodistas, pero las formas, el tono, la actitud del también vocero presidencial, aparentemente conformaron aún bastante menos.

RESULTANTES DE UN RACCONTO

Este breve racconto de una semana con sólo dos días hábiles, hasta ahora, nos da un pantallazo inequívoco de la distancia que existe entre la clase dirigente y la gente, el pueblo, la Sociedad, en definitiva, los NOSOTROS.

Nuestra clase dirigente, política, social, sindical, empresarial y eclesial parecieran estar cortados por la misma tijera, con actitudes que en los unos y en los otros cambian el escenario de actuación, la melodía, el tipo música, la banda u orquesta pero que la letra es la misma.

Demos forma al ejemplo, tomemos “MI Buenos Aires querido”, la versión original, la nuestra la cantó Carlos Gardel, luego hay adaptaciones en otros ritmos de Julio Iglesias, Marisol Redondo, Plácido Domingo, Orquesta Sinfónica de Piracicaba, y en cualquier momento se la podría escuchar con ritmo de cumbia, suene como suena siempre es la misma canción, así pasa con nuestra adorada clase dirigente a la que le debemos todas nuestras bienaventuranzas.

Recordatorio del golpe del 76 y Derechos Humanos: A 50 años no hemos podido (como Sociedad) ponernos de acuerdo en la cantidad de detenidos desaparecidos, ni cuando empezó la subversión, ni si se trataba de jóvenes idealistas o de otra cosa y es lógico, a nadie le interesa acordar una verdad abarcativa, ni a los de un lado ni a los del otro.

Algunos cuestionan la metodología aplicada y otros la justifican, el concepto de detenido desaparecido es muy grave como para romantizar la situación y hablar de la situación de CFK como que está secuestrada, no parece del todo acorde a la realidad.

Indudablemente genera disconformismo, sublevación y violencia contenida, incubando reacciones en cualquier momento, es una llamado a la violencia, habría tener un poco más de cuidado con lo que se dice.

Para contrarrestar esta línea de pensamiento, el gobierno dio a publicidad un larguísimo spot, donde a pesar pretender buscar una verdad completa, alejada de ellos extremos, realmente no lo logra, ni siquiera se acerca, aparte es tan largo, estático, sin ritmo, sin nada atrapante, es como una Coca Cola, sin gas y natural en pleno verano.

El post de la vicepresidenta es muy básico y levanta una cantidad significativa de comentarios, pero con una mirada fuertemente sesgada, sin un solo mea culpa, planteando una grieta muy habitual entre los buenos (Fuerzas Armadas) y los malos (los movimientos subversivos)

Este planteo binario olvida que en el medio está la gente, ni todas aplaudían a ERP, Montoneros y otros grupos armados ni todos estaban de acuerdo con la metodología establecida por las Fuerza Armadas y de Seguridad.

Quedan pendientes para el debate unas preguntas que se mantienen a pesar del tiempo: ¿Se podrían haber hecho las cosas de otro modo? ¿Fue o no fue una guerra? ¿Tiene sentido la teoría de los dos demonios? ¿Algo de lo que se hizo sirvió la cerrar la brecha existente entre ambos sectores? Mejor lo dejamos para otro día.

Uno de los temas que se desprende de la lucha por los Derechos Humanos, quizás sería bueno que algunos se informaran adecuadamente de lo sucedido desde el restablecimiento de la Democracia, “GARREN LOS LIBROS QUE NO MUERDEN”, ese fue el pedido expreso y muy oportuno de Cristina Kirchner a los argentinos.

Es imposible hablar de Derechos Humanos obviando la tarea ciclópea y valiente de Las Madres de Plazo de Mayo, aunque a partir de un momento determinado cambiaron el Norte y dentro de ese cambio estaba el proyecto Sueños Compartidos, que iniciado en 2006, buscaba construir viviendas en barrios populares, incluyendo capacitación para trabajadores.

Ese experimento no terminó del todo bien, con un aparente desvío de cuantiosos fondos, lo mismo sucedió con la Universidad de las Madres, que recibió durante años cuantiosos fondos oficiales y sólo tiene 16 egresados.

En todo este tema no hay ninguna duda que la clase dirigente actuó más en beneficio propio que de la Sociedad y que obviamente nadie tiene un interés claro y evidente en poner blanco sobre negro y llegar a una conclusión consensuada. Habrá que seguir trabajando, con el resultado al que se arribe y llevando el tiempo que lleve, que por lo visto 50 años no son suficientes.

El tema de la AFA pareciera que luego del arranque modo Fórmula 1 ahora parece que ha pasado tener velocidad de los caballitos de la pista Hípica Costa Azul (esa vieja pista donde el tiempo parece detenido)

Posiblemente en el momento que el tema salga del aparente letargo, más de uno tomará antes de irse a dormir un tecito con manzanilla, valeriana, pasiflora, melisa y tila, ya que todo lo que está apareciendo, de ser cierto, tiene que haber necesitado la colaboración de destacados funcionarios.

El Presidente en un nuevo acto de provocación y descalificación del sector empresario publicó una caricatura que ridiculiza el conflicto entre el modelo de libre comercio y el proteccionismo defendido por sectores industriales tradicionales.

Habría que ver si estas actitudes consolidan al núcleo duro o sólo hacen dudar a los independientes que son quienes terminan inclinando la balanza

El Jefe de Gabinete de Ministros quizás deba contestar algunas preguntas delante del Juez, a quien no creo que le fije la cantidad, ni pueda levantarse para dejar la sala, decir “fin” y retirarse tal cual es costumbre.

Su actitud en la conferencia de prensa dejó perfectamente claro algunas cosas:

Que no tiene nada que aclarar, aunque no lo repitió en la Conferencia de Prensa que su esposa integró la comitiva oficial a EEUU por invitación del presidente, que los viajes en avión particular los pagó él de su propio dinero.

Luego nos enteramos que para la vuelta tuvo la suerte que el mismo bróker que había comprado 10 pasajes Punta del Este-Buenos Aires a razón cada uno de u$s 4.200 seguramente para hacer beneficencia se los vendió a él a u$s 3.000, eso no le pasa a cualquiera, que sigue en Caballito, en un departamento diferente al que vivía, y algunas cosas que en definitiva son simples detalles.

Según él los que preguntan no tienen demasiado derecho a preguntar porque no son jueces, son simplemente periodistas, una noble profesión que el hoy Jefe de Gabinete de Ministros dice haber ejercido durante los últimos años, antes de ingresar al empleo público, de calidad, de responsabilidad, de compromiso, pero empleo público, en definitiva.

Los NOSOTROS, independiente del color partidario queremos aparte de que baje la inflación, libertad, trabajo bien remunerado, vacantes laborales, seguridad para transitar, salud pública de calidad, educación para nosotros y nuestros hijos, jubilaciones dignas y todas esas pretensiones quizás exageradas que nos permitan llevar una vida decorosa, pero además queremos lucha frontal contra la corrupción, los privilegios y transparencia, todo eso, aunque seamos APENAS CIUDADANOS.

(*) Por Edmundo FUSTER

