Goya se prepara para el Raid Náutico de las Américas

por Corrientes al Día

La ciudad correntina de Goya será escenario de uno de los eventos deportivos más atractivos de la región, el Raid Náutico de las Américas, que disputará su segunda fecha del campeonato 2026 los días 4 y 5 de abril, con epicentro en la costanera norte y la playa El Inga.

Con entrada libre y gratuita, la competencia promete dos jornadas a pura adrenalina sobre el río, con pilotos locales e internacionales.

El evento contará con dos modalidades distintas de carrera, una por cada jornada:

El sábado 4 se desarrollará la prueba de “larga duración”, con un recorrido de 100 kilómetros que incluirá múltiples pasadas por el riacho Goya, vueltas a la Isla Las Damas y un circuito que combina exigencia técnica y resistencia.

En tanto, el domingo 5 la acción se trasladará a un circuito boyado, donde se correrán tres mangas por categoría, en un formato más dinámico y de velocidad pura.

“Al final de los dos días surgen los ganadores”, explicó el piloto Manuel Cocco, quien además colabora con la organización del evento.

Cocco destacó el potencial de la ciudad para este tipo de competencias. “Los atractivos de Goya son muy interesantes”, afirmó, vinculando esa valoración a su experiencia en el Mundial de Pesca, un evento que calificó como “una fecha FIFA” por su relevancia.

El piloto también valoró el acompañamiento del municipio para concretar la llegada del certamen, en particular el trabajo del secretario de Turismo, Sebastián Candia De Biassio, clave en la organización.

Parque cerrado y cercanía con el público

Uno de los puntos destacados será el parque cerrado en playa El Inga, donde el público podrá acercarse a las embarcaciones y dialogar con los pilotos.

La actividad comenzará ambos días cerca del mediodía, con reuniones técnicas, armado del circuito y coordinación con Prefectura antes de las largadas previstas por la tarde.

La competencia contará con la participación de pilotos goyanos como Zolezzi y Descalzo, que competirán en distintas categorías, lo que suma expectativa local.

Además, el evento se posiciona como una propuesta fuerte de cara al movimiento turístico del fin de semana, con la posibilidad de sumar exhibiciones de embarcaciones.