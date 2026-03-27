Provincia y municipios coordinan proyectos estratégicos para Ituzaingó y Paso de la Patria

Equipos técnicos de la Provincia y los municipios definieron prioridades de inversión dentro del Plan de Infraestructura. La iniciativa busca transformar el potencial natural de ambas villas turísticas en servicios de vanguardia.

En una jornada de trabajo orientada a fortalecer los destinos turísticos más emblemáticos de Corrientes, equipos técnicos de los municipios de Paso de la Patria e Ituzaingó mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ministerio de Coordinación y Planificación. El objetivo central fue avanzar en la agenda de proyectos estratégicos dentro del Plan de Infraestructura de Desarrollo Turístico.

Esta articulación técnica responde directamente a la impronta de gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, cuyo perfil se destaca por un marcado municipalismo. Desde el inicio de su mandato, Valdés sostuvo que el desarrollo de la provincia es inviable sin municipios fortalecidos.

Su visión estratégica no se limita a la administración central, sino que apuesta por el federalismo interno y la presencia constante en las localidades para conocer de primera mano las demandas técnicas. También es una prioridad la infraestructura para el desarrollo, lo que se basa en entender que el turismo requiere conectividad, servicios y obras que perduren. Además, la gestión se apoya en el diálogo directo. Se trata de mantener puestas abiertas para facilitar la cooperación entre los equipos técnicos provinciales y las comunas.

Con estas mesas de trabajo, el Gobierno de Corrientes ratifica su compromiso de transformar el potencial natural de Paso de la Patria e Ituzaingó, con infraestructura turística de vanguardia, consolidando una política de Estado que une planificación y acción territorial.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Planificación y Coordinación, Alejandra Wichman; el subsecretario de Asuntos Municipales, Esteban Buffil; y la subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Magalí Poupard. Durante el intercambio, se analizaron las necesidades técnicas y las proyecciones de inversión para potenciar la oferta de estas localidades, consideradas motores del crecimiento económico regional.

Según se anticipó desde el área, este tipo de encuentros están proyectados a realizarse con todos los municipios de la provincia.