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Agenda de maratones, recorridos turísticos y múltiples actividades en Capital

Publicado en marzo 27, 2026.

La Municipalidad de Corrientes ofrece una nutrida agenda de propuestas recreativas, deportivas y culturales para este fin de semana, que se desarrollarán de viernes a domingo en distintos espacios públicos de la ciudad, con acceso libre y gratuito.

La programación de actividades del fin de semana busca promover el uso y la apropiación de los espacios públicos, fortalecer el turismo y fomentar hábitos saludables en vecinos y visitantes. La programación incluye actividades deportivas, ferias de emprendedores, circuitos turísticos guiados y propuestas para toda la familia en playas, plazas y paseos costeros.

El viernes 27 de marzo comenzará con clases gratuitas de natación en playa Arazaty I, en dos turnos: de 8 a 9 y de 9 a 10. Los interesados podrán inscribirse o solicitar información al 3794-596271.

Durante la jornada, de 9 a 21, la plaza Cabral será escenario de la tradicional Feria de Artesanos, con una variada oferta de productos elaborados por emprendedores locales. La propuesta continuará el sábado y domingo en Costanera Sur (Av. Juan Pablo II y Necochea), de 10 a 21.

El sábado 28, desde las 9, la playa Molina Punta albergará la Experiencia Kayak, una actividad gratuita y abierta a todas las edades. En el mismo espacio, por la tarde, de 17 a 19, se realizarán encuentros recreativos de fútbol y vóley, y desde las 18 se dictará una clase abierta de zumba.

En simultáneo, desde las 17.30, la avenida Costanera Juan Pablo II será sede de una clínica de manejo y exhibición de motos de alta cilindrada, en el tramo comprendido entre Lamadrid y avenida Juan Romero.

Como parte de la propuesta turística, a las 19, se desarrollará una nueva edición del circuito guiado “Descubrí Corrientes”, que en esta oportunidad abordará la historia del Tren Económico. El punto de encuentro será el monumento central de la plaza Libertad, con inscripción previa a través del enlace: bit.ly/descubrictes

La jornada del sábado culminará con la primera fecha de las Maratones Barriales 2026, que tendrá lugar en el barrio Santa Catalina (Abelardo Dimotta y Sixto Ríos). La competencia, en formato nocturno, iniciará a las 20 y convocará a corredores de distintas categorías, consolidándose como un espacio de encuentro y participación comunitaria.

DEPORTE Y EMPRENDEDORES
El domingo 29 continuará la agenda con propuestas en distintos puntos de la ciudad.

Desde las 16, el parque Camba Cuá será escenario de un encuentro de golf croquet, mientras que en la plaza “La Tradición” del barrio San Gerónimo se desarrollará una jornada de ciclismo barrial, con competencias, actividades participativas para todas las edades y charlas sobre mecánica básica de bicicletas.

En tanto, desde las 17 y hasta las 22, Punta Tacuara (Costanera General San Martín y Pago Largo) albergará un Encuentro de Artesanos de la Ciudad, fortaleciendo el desarrollo de la economía local y brindando un espacio de comercialización para emprendedores.

De 17 a 19, se realizarán encuentros recreativos de fútbol y vóley en la playa Molina Punta.

Por su parte, desde las 18, la playa Arazaty I concentrará distintas actividades recreativas, como tejo en la playa y entrenamiento libre de fútbol waliki, finalizando a las 19 con una clase abierta de Zumba Gold.

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