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Corrientes puso en marcha el ciclo 2026 de los CDI con más de 3.500 niños

Publicado en marzo 27, 2026.

por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes dio inicio formal al ciclo lectivo 2026 de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en un acto encabezado por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, que se realizó este viernes en el CDI “Mamita”, ubicado en el barrio Sur de la capital.

De esta manera, quedaron oficialmente habilitadas las actividades en estos espacios destinados a la primera infancia, que funcionan en distintos puntos del territorio provincial y alcanzan a unos 3.500 niños de entre 45 días y 4 años de edad.

Los CDI cumplen un rol central en las políticas públicas vinculadas a la niñez, brindando contención, cuidado y estímulo en una etapa clave del desarrollo.

Durante el acto, Irigoyen destacó la importancia de sostener y fortalecer estos espacios. “El apoyo a los CDI representa una inversión para el futuro de la provincia, porque cada peso que se destina conlleva el esfuerzo de cada correntino”, afirmó.

Además, subrayó que desde el Estado se trabaja desde los primeros años de vida para garantizar el desarrollo integral. “Le brindamos a los chicos un espacio de cuidado, juegos y aprendizaje para su desarrollo cognitivo”.

En ese marco, también valoró la incorporación de Corrientes al Programa Federal de Primera Infancia, al considerarlo un paso clave para profundizar el acompañamiento a las familias.

El ministro remarcó que el funcionamiento de los CDI implica una construcción colectiva. “Esta tarea también conlleva responsabilidades compartidas entre el Estado, los padres y los docentes”, expresó.

Asimismo, señaló que la política social provincial se basa en una planificación orientada al crecimiento, con equipos que permiten fortalecer el acompañamiento a las familias correntinas, en línea con los ejes de modernización y desarrollo con inclusión.

Despedida con mensaje: la huella invisible de la infancia

En el mismo acto, el licenciado Manuel Santamaría se despidió de su cargo al frente de la Dirección de Niñez y Familia tras ocho años de gestión.

En su discurso comparó el trabajo en los CDI con la labor de las abejas. “La humanidad puede vivir sin miel, pero no puede vivir sin flores”, expresó, al destacar que el verdadero impacto de estos espacios no siempre es visible, pero deja huellas profundas en la vida de los niños.

Santamaría puso el acento en esos gestos cotidianos que marcan la infancia, “aquel abrazo oportuno, aquel beso o aquella palabra”, y aseguró que el objetivo de su gestión fue lograr que “haya vida que florezca”.

Al cierre, agradeció el compromiso de los equipos de trabajo y se despidió con la satisfacción de haber contribuido a un proceso que trasciende lo inmediato.

Del acto participaron también la ministra de Educación, Ana Miño, funcionarios provinciales, legisladores, personal del CDI, padres y tutores, en una jornada que marcó el inicio de un nuevo año de acompañamiento y cuidado para la primera infancia en Corrientes.

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