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Semana Santa en Itatí 2026: fe, cultura y turismo con una agenda imperdible

Publicado en marzo 25, 2026.


por Corrientes al Día

Con una propuesta que combina espiritualidad, cultura y actividades para toda la familia, la localidad de Itatí lanzó oficialmente su programación de Semana Santa 2026, que se desarrollará del 2 al 5 de abril con epicentro en la Basílica y distintos espacios del pueblo.

La presentación se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con la participación del subsecretario de Desarrollo Turístico Regional, Oscar Macías; el intendente de Itatí, Francisco Romero; funcionarios locales y representantes de la Iglesia, entre ellos el padre Humberto Ruíz Díaz.

Durante el acto, Macías destacó que esta celebración “es muy importante para el turismo, la religión y nuestra identidad como correntinos”, al tiempo que remarcó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para posicionar a Itatí como uno de los destinos religiosos más convocantes.

Por su parte, Romero valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y subrayó que el turismo religioso “es un motor clave para la economía local”. Además, invitó a correntinos y visitantes de todo el país a vivir una experiencia única: “Los esperamos con los brazos abiertos y toda nuestra hospitalidad”.

El cronograma contempla celebraciones litúrgicas, propuestas culturales, recorridos históricos y espacios gastronómicos.

El Jueves Santo (2 de abril) incluirá la tradicional Misa de la Cena del Señor en la Basílica, además de actividades como visitas a la Casa Alegre, el mirador de la terraza y un paseo gastronómico nocturno.

El Viernes Santo (3 de abril) se vivirá con fuerte impronta religiosa, destacándose el Vía Crucis por las calles del pueblo, junto a charlas en el Museo Sacro, música itinerante y la proyección de la película “La Pasión de Cristo”.

El Sábado Santo (4 de abril) ofrecerá visitas guiadas con el circuito “Fe e Historia”, la Vigilia Pascual y el Festival de la Resurrección, que contará con la actuación de Los de Imaguaré, sumando además un paseo de emprendedores y propuestas gastronómicas.

Finalmente, el Domingo de Pascua (5 de abril) cerrará con actividades culturales y religiosas, entre ellas el Vía Crucis Viviente en el atrio de la Basílica y presentaciones musicales.

Año tras año, Itatí se consolida como uno de los principales destinos de turismo religioso del país, convocando a miles de fieles que llegan para rendir homenaje a la Virgen y participar de una celebración cargada de simbolismo.

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