Valdés confirmó reintegros a docentes y no descartó cambios en el Gabinete



por Corrientes al Día

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que ya se efectuaron los reintegros a docentes tras los descuentos salariales aplicados de manera errónea, y dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete provincial a raíz del conflicto.

En declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que la situación “está solucionada” y remarcó que el dinero ya fue acreditado. “Tenemos información de que ya está depositado”, afirmó.

En relación a la polémica que generó malestar en el sector educativo, Valdés explicó que el problema se originó en la aplicación simultánea de dos ítems de descuento, lo que derivó en montos excesivos. “La acumulación llevó a que el descuento sea mayor de lo previsto y eso nos obligó a dar marcha atrás”, señaló.

Posibles cambios en el Gabinete

Consultado sobre eventuales modificaciones en su equipo de gobierno, el titular del Ejecutivo provincial fue cauto, aunque no lo descartó. “Vamos a hacer el anuncio cuando corresponda. Han sucedido cosas y las vamos a analizar puertas adentro, no descartamos nada”.

En esa línea, indicó que se realizará una revisión integral del sistema de aplicación de la normativa para evitar errores similares en el futuro. “Vamos a estudiar qué pasó y ajustar para que la implementación sea prudente”, sostuvo.

También adelantó que se revisará el decreto vinculado a los descuentos por días no trabajados, en el marco de un análisis más amplio. “Somos un Gobierno que está arrancando, vamos a hacer una evaluación completa”, agregó.

Fondos nacionales y agenda en Buenos Aires

Por otra parte, el gobernador se refirió a la situación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), señalando que se trata de recursos esperados desde hace tiempo. “Son 36 mil millones de pesos los que quedan por ingresar. Vamos a seguir trabajando para que esos fondos lleguen a Corrientes”, afirmó.

En cuanto a su agenda, confirmó que este viernes viajará a Buenos Aires, donde tiene prevista una reunión con autoridades nacionales para plantear temas muy importantes para la provincia, como obras en la ruta 27, el desarrollo del puerto y mejoras en el aeropuerto.

Además, no descartó mantener encuentros con otros funcionarios del Gobierno nacional, en función de la disponibilidad de agenda.

Respecto al pedido de algunos sectores docentes a las familias para que no envíen a los alumnos a clases, Valdés consideró que se trata de una decisión personal. “Eso lo definirán los padres”, expresó, al tiempo que reiteró que el Gobierno provincial ya corrigió el error y reintegró los haberes.

“Vamos a revisar nuestra cadena de decisiones para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó el mandatario.