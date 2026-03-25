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Corrientes al Día

Reiteran la importancia de completar el calendario de vacunación y antigripal

Publicado en marzo 25, 2026.

Las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de Capital y del interior. La vacunación es la medida de prevención más efectiva.

El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma. La institución insiste en que los tutores respeten las fechas que se indica en el Calendario Nacional.

Además, se recomienda la colocación de Antigripal a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo por la presencia de Influenza A H3N2 subclado k en el país. Los más afectados siguen siendo niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades, en un contexto donde también circulan VRS y SARS-CoV-2.

La vacuna Antigripal, ofrece protección. Esto, especialmente para reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones. Por eso, se sostiene que vacunarse es la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe y proteger a los grupos vulnerables.

A la vacunación, se suma como medida de prevención el uso de barbijo si hay síntomas respiratorios, ventilación de ambientes, lavado de manos y evitar exponer a personas de riesgo sigue siendo la clave.

A su vez, recordaron quienes integran los grupos de mayor riesgo y quienes deben tener una dosis anual de vacuna Antigripal.

Ellos son el personal de la salud; embarazadas: en cualquier momento de la gestación; puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas; niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; pacientes oncohematológicos y trasplantados; personas con obesidad, con Diabetes, y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis: deberán presentar orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Tienen que concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Los recién nacidos deben recibir la dosis de Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida), BCG (antes de los 7 días de vida).
Durante el primer año de vida deben recibir Rotavirus (2 y 4 meses); quíntuple (2, 4 y 6 meses); IPV (2, 4 y 6 meses); Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses); Meningococo 3 y 5 meses; Antigripal (a partir de los 6 meses); Triple viral (12 meses) y Hepatitis A (12 meses).

Hasta los 2 años de edad, los niños deben recibir Meningococo (1 refuerzo 15 meses); Varicela (1 dosis 15 meses); Antigripal (24 meses); Quíntuple (1º refuerzo entre los 15 a 18 meses) y Fiebre Amarilla (1 dosis 12 meses).

Las vacunas que deben colocarse a los 5 años son: IPV 1º refuerzo; 2° dosis de Triple Viral; 2° Varicela y Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años, una única dosis de Meningococo (ACYW); refuerzo de la Triple Bacteriana Acelular; única dosis del Virus Papiloma Humano y, refuerzo de Fiebre Amarilla.

La segunda dosis de vacuna triple viral (que previene Sarampión, Rubéola y Paperas), a partir de 2026, se aplicará a los 18 meses. En este sentido, indicaron que se busca lograr más protección.

Cronograma Calendario/Dengue/Covid-19/Antigripal Capital – Puntos de vacunación

De miércoles a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.
-Estación Saludable Plaza Cabral
-Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de 15 años de edad).

Todos los viernes en la Plaza Cabral, de 18 a 22, colocan vacunas de Calendario y Antigripal para grupos de riesgo.

También, de miércoles a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18, están disponibles en:

CAPS N° 3 B° Mil Viviendas (Cosquín 2195)

CAPS N° 4 B° Laguna Seca (Resoagli 2395)

CAPS N° 5 B° Montaña (C. A. Lara S/N)

CAPS N° 9 B° 17 de Agosto (Av. Juan Domingo Perón 5700)

CAPS N° 10 B° Molina Punta (Las Margaritas 318)

CAPS N° 15 Barrio Pirayuí (550 Viv.)

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