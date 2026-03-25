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Corrientes al Día

Corrientes entre los destinos más elegidos del país en el fin de semana largo

Publicado en marzo 25, 2026.


por Corrientes al Día

El fin de semana extra largo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia dejó un fuerte movimiento turístico en todo el país, y Corrientes se posicionó entre los destinos cercanos más elegidos, impulsada por su oferta natural, cultural y recreativa.

De acuerdo a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1.012.000 turistas se movilizaron durante los cuatro días, generando un impacto económico de $231.084 millones en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte y actividades.

En este contexto, predominó el llamado turismo “gasolero”, con escapadas cortas de un promedio de 2,2 noches, favorecido por el costo del combustible y la modalidad del lunes no laborable. Dentro de este esquema, destinos de cercanía como Corrientes ganaron protagonismo, especialmente en zonas como los Esteros del Iberá, que volvieron a destacarse a nivel nacional.

Según el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo de Corrientes, la ocupación hotelera alcanzó el 60%, con un movimiento económico cercano a los 5 mil millones de pesos en toda la provincia.

Los principales motivos de viaje fueron la participación en eventos, la pesca deportiva, el ecoturismo y también cuestiones laborales, con alta circulación en corredores clave como Paraná Sur, Alto Paraná, la región de los Esteros del Iberá y el Gran Corrientes.

Si bien la mayor afluencia provino de provincias del Litoral como Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, también se registró la llegada de turistas desde Córdoba y Buenos Aires, además de destinos más lejanos como Neuquén y Tierra del Fuego.

El feriado funcionó además como una antesala de lo que será Semana Santa, uno de los momentos más fuertes del calendario turístico. En ese sentido, el perfil del viajero mostró una clara tendencia hacia propuestas accesibles, con fuerte demanda de actividades gratuitas, experiencias al aire libre y gastronomía regional.

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