Corrientes reintegrará descuentos a docentes desde el miércoles

por Corrientes al Día

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, confirmó que el Gobierno provincial reintegrará los descuentos aplicados a docentes que adhirieron al paro del pasado 2 de marzo. La devolución impactará este miércoles 25 en los haberes de quienes tienen DNI terminados en 0 y 1.

La funcionaria explicó que la situación se debió a un “desajuste técnico en la liquidación” y aseguró que será corregido de manera inmediata. “Jamás fue intención descontar más allá de los días de paro, por eso fue la reacción inmediata del gobernador Juan Pablo Valdés para que se realice el reintegro”, remarcó.

Según precisó, los descuentos cuestionados correspondían al Fondo Compensador y afectaron únicamente a ese grupo de docentes dentro del cronograma de pagos. En ese sentido, llevó tranquilidad al resto del sector al afirmar que no habrá impacto en quienes aún no percibieron sus haberes.

Miño detalló que, al tomar conocimiento de la magnitud de los descuentos, el gobernador ordenó la devolución total e inmediata. Además, anticipó que se avanzará en una adecuación normativa para evitar situaciones similares.

“Los días de paro se van a descontar, pero de manera proporcional”, explicó la ministra, al referirse al nuevo criterio que se aplicará en adelante sobre los códigos salariales 193 y 632.

Por qué se generó el conflicto

La titular de la cartera educativa explicó que estos códigos fueron implementados en 2024, cuando la Provincia asumió el pago de componentes salariales que anteriormente eran financiados por Nación.

“Surgen cuando el Gobierno nacional dejó de enviar el incentivo docente y la Provincia se hace cargo de ese pago”, indicó. En ese marco, el esquema vigente vincula esos montos al presentismo, lo que derivó en los descuentos durante las jornadas de paro.

Ante este escenario, el Ejecutivo provincial trabaja en una modificación del sistema para aplicar criterios más equitativos. “El objetivo es que sea justo y que también reconozca a los docentes que aseguran la actividad educativa en las aulas”, sostuvo Miño.

De acuerdo a datos oficiales, los docentes que participaron de las medidas de fuerza representan cerca del 19% de la masa salarial del sector.

El conflicto se produjo en un contexto de tensión con el sector docente, que el último sábado se movilizó en distintas localidades de la provincia en rechazo a los descuentos aplicados en los salarios de marzo.

En paralelo, la ministra destacó que el salario docente en Corrientes “es el más alto del NEA”, aunque reconoció que aún existen dificultades. “Sabemos que falta, pero seguimos trabajando en mejoras”, afirmó.