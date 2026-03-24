Empedrado: detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor

por Corrientes al Día

Un hombre de 40 años fue detenido en la localidad correntina de Empedrado tras permanecer prófugo, acusado de haber cometido un abuso sexual contra una menor de 13 años. El procedimiento se concretó en la tarde-noche del lunes 23 de marzo, luego de un operativo policial coordinado.

La detención fue realizada por efectivos de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura, dependientes de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, en articulación con la autoridad fiscal interviniente.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho habría ocurrido durante la madrugada del sábado en el barrio Cichero. Tras la denuncia, el sospechoso se dio a la fuga, lo que motivó el despliegue de tareas investigativas para dar con su paradero.

Con el correspondiente pedido de detención librado por la Justicia, la Policía intensificó el operativo de búsqueda hasta lograr localizar al hombre en Empedrado. Según trascendió, el acusado tendría intenciones de trasladarse hacia la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias en el marco de la causa.