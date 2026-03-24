Más de 1.300 chicos participaron de la prueba de River en Corrientes

por Corrientes al Día

Corrientes vivió tres jornadas a puro fútbol con la realización de una masiva prueba del Club Atlético River Plate, que reunió a más de 1.300 niños y jóvenes en una convocatoria histórica organizada por la Liga Correntina de Fútbol.

Durante tres días consecutivos, entre martes y jueves, los participantes, distribuidos en cerca de 70 equipos, tuvieron la oportunidad de mostrar su talento ante los scouting oficiales del club millonario, Pablo Espiñeira y José Correa, encargados de evaluar a las futuras promesas.

Las jornadas se desarrollaron en un clima de entusiasmo y expectativas, donde chicos de distintos clubes liguistas exhibieron sus habilidades con la ilusión de dar el salto al fútbol profesional.

El evento fue resultado de un trabajo articulado entre River Plate y la Liga Correntina de Fútbol, con el objetivo de brindar oportunidades reales a jóvenes talentos de la región. Además, contó con el acompañamiento de la Asociación Correntina Interprofesional (ACI), que cedió el predio para la realización de las pruebas.

Desde la organización destacaron la amplia convocatoria y el nivel de los participantes, al tiempo que agradecieron al club de Núñez por confiar nuevamente en Corrientes como escenario para la detección de talentos.