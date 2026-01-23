Últimos días de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé con convocatoria masiva en el Cocomarola

Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial se viven las últimas noches de celebración popular en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Este viernes también con entradas agotadas.

Por quinto día consecutivo, habrá lleno total para disfrutar de los grandes artistas que suban al mítico escenario Osvaldo Sosa Cordero, y se espera que ocurra lo mismo para el sábado y domingo porque ya quedaba un escaso margen de tickets para estas dos jornadas de cierre de esta edición “Chamamé, refugio de nuestra identidad”.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir online, a través de weepas.ar o en puntos de venta físicos: Teatro Juan de Vera, San Juan 637, de 9 a 21 hs. o en boleterías del Anfiteatro, desde las 19 hs. en adelante.

Las mismas tienen un costo de $7.000 más cargo por servicio, con acceso hasta las 21 hs. y $9.000 más cargo por servicio, sin límite horario para el acceso.

Cambio de entradas por fecha

La ticketera a cargo de la comercialización de las entradas para la Fiesta Grande habilitó el cambio de fechas de entradas ya adquiridas mediante autogestión online.

Las personas interesadas en cambiarlas, deberán enviar un correo a weepas@telco.com.ar con los siguientes datos: captura del código QR, email de quien realizó la compra, DNI del titular y especificar nueva fecha solicitada (sujeto a disponibilidad).

VIERNES 23/1

ORDEN DE ACTUACIÓN

(Sujeto a modificaciones que decida la producción)

20:00 INICIO –

Ganador Pre Fiesta

Ballet Oficial

Malena Pintos

La Raiz Chamamecera

Hugo Leiva y su nueva estirpe

Adolfo Alegre

Nestor Acuña

Juan Pablo Barberan

Silvina Escalante

Sangre Paiubrera

Quinteto Cocomarola

Paloma Trevisán and the Alpargatas (BR)

Diego Gutiérrez

Piko Frank

Oscar Mambrin

Irundy

Dúo Bote

Humberto Falcón

Fuelles Correntinos

Carlitos Zacarías y su banda

Avarekó