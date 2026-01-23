Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Últimos días de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé con convocatoria masiva en el Cocomarola

Publicado en enero 23, 2026.

Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial se viven las últimas noches de celebración popular en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Este viernes también con entradas agotadas.

Por quinto día consecutivo, habrá lleno total para disfrutar de los grandes artistas que suban al mítico escenario Osvaldo Sosa Cordero, y se espera que ocurra lo mismo para el sábado y domingo porque ya quedaba un escaso margen de tickets para estas dos jornadas de cierre de esta edición “Chamamé, refugio de nuestra identidad”.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir online, a través de weepas.ar o en puntos de venta físicos: Teatro Juan de Vera, San Juan 637, de 9 a 21 hs. o en boleterías del Anfiteatro, desde las 19 hs. en adelante. 

Las mismas tienen un costo de $7.000 más cargo por servicio, con acceso hasta las 21 hs. y $9.000 más cargo por servicio, sin límite horario para el acceso.

Cambio de entradas por fecha

La ticketera a cargo de la comercialización de las entradas para la Fiesta Grande habilitó el cambio de fechas de entradas ya adquiridas mediante autogestión online.

Las personas interesadas en cambiarlas, deberán enviar un correo a weepas@telco.com.ar con los siguientes datos: captura del código QR, email de quien realizó la compra, DNI del titular y especificar nueva fecha solicitada (sujeto a disponibilidad).

VIERNES 23/1

ORDEN DE ACTUACIÓN

(Sujeto a modificaciones que decida la producción)

20:00 INICIO –

Ganador Pre Fiesta

Ballet Oficial

Malena Pintos

La Raiz Chamamecera

Hugo Leiva y su nueva estirpe

Adolfo Alegre

Nestor Acuña

Juan Pablo Barberan

Silvina Escalante

Sangre Paiubrera

Quinteto Cocomarola

Paloma Trevisán and the Alpargatas (BR)

Diego Gutiérrez

Piko Frank

Oscar Mambrin

Irundy

Dúo Bote

Humberto Falcón

Fuelles Correntinos

Carlitos Zacarías y su banda

Avarekó

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé entra en su tramo final con noches de lleno total

Publicado en enero 23, 2026.

Por Corrientes al Día La 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé transita su recta final con un marco imponente en el anfiteatro Cocomarola, que noche tras noche se muestra colmado por (...)

SEGUIR LEYENDO

Lázaro Caballero brilló en una nueva noche histórica del Chamamé 2026

Publicado en enero 22, 2026.

Por Corrientes al Día La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé volvió a escribir una noche histórica en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, que por segunda jornada consecutiva lució localidades (...)

SEGUIR LEYENDO

Soledad Pastorutti agotó entradas y emocionó al público en la quinta luna del Chamamé

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día La quinta noche de la Fiesta Nacional del Chamamé marcó un hito en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con la presencia de Soledad Pastorutti. El (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Operativo de vacunación, prevención y emergencias en la Fiesta del Chamamé

Turismo

Corrientes mostró su identidad turística, cultural y gastronómica en Pinamar

Policiales

Abigeato en La Cruz: llaman a productores retirar la hacienda recuperada

Policiales

La Policía interceptó embarcaciones, secuestró armas, droga y fauna silvestre en Goya

Nacionales

Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

Salud

Lanari se reunió con referentes de Telesalud y Teleconsulta

Economía

El Aguinaldo Dorado del Banco de Corrientes se encuentra disponible

Política

Mario Piñeiro fue ratificado como subinterventor del INVICO

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.