Se realizan obras para mejorar los servicios en los balnearios públicos de Capital

Publicado en enero 23, 2026.

Los trabajos en las playas Arazaty I y II, incluyen mejoras en los accesos, rampas, sanitarios y pintura en general. Otras tareas complementarias continuarán las próximas semanas para optimizar los servicios a los bañistas.

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad y optimizar los servicios que se ofrecen a los vecinos y turistas, la Municipalidad capitalina lleva adelante diferentes frentes de obras en los balnearios públicos. Las tareas incluyen mejoras en los baños, recuperación de senderos y rampas, colocación de pintura, entre otros.

Estas acciones se desarrollan en las playas Arazaty I y II, ambos balnearios públicos que durante esta temporada estival atraen diariamente a miles de vecinos y turistas a disfrutar del río Paraná y los numerosos servicios que ofrece el municipio, como la seguridad del cuerpo de guardavidas, sanitarios, sombrillas y sillas anfibias para personas con discapacidad.

El secretario de Obras Públicas municipal, Sebastián Gómez De La Fuente, comentó que en la playa Arazaty I se realizó la recuperación integral de la losa de la terraza ubicada sobre el sector de baños, la cual fue impermeabilizada y acondicionada como azotea accesible, incluyendo la construcción de contrapiso y carpeta, y la ejecución de nuevas terminaciones con pintura para piso.

Asimismo, se llevó a cabo la recuperación y pintura de la rampa de acceso a baños y vestuarios, como también la pintura de los decks correspondientes al sendero de acceso. En el espacio  se realizaron además trabajos de pintura, recuperación de canteros y la ejecución de algunos detalles en la rampa.

En tanto que en la playa Arazaty II el municipio reparó una pérdida detectada en la cañería de distribución de agua en el sector de sanitarios, liberándose la totalidad del playón que se encontraba cubierto con arena. También se efectuó la recuperación de parte de los senderos existentes.

También están previstas en la zona, trabajos de pintura y recuperación integral en el sector del gimnasio, incluyendo muros, canteros y la baranda de acceso a la rampa. Y se proyecta la mejora del sistema de distribución de agua mediante la incorporación de una bomba con las características técnicas correspondientes.

En el sector de sanitarios de la playa Arazaty II, el funcionario adelantó que se contempla la recuperación de los cielorrasos y la pintura integral.

Si bien se alcanzaron numerosas mejoras en estos balnearios, los trabajos continuarán las próximas semanas con obras complementarias, adelantó Gómez De La Fuente.

En este sentido, se prevé la reparación de algunas rampas ubicadas en los accesos a las playas, la reparación de muros y su posterior pintura, así como el mejoramiento del sector de duchas.

“Estas obras redundan en numerosos beneficios para los bañistas, mejor transitabilidad por las playas al cubrir tanto accesos como decks de madera y mejoras en los baños, y así poder brindar una mayor calidad de servicio para los usuarios”, concluyó el secretario comunal.

