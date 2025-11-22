Valdés se reunió con empresarios madereros de la India

El gobernador Gustavo Valdés, continúa su visita comercial en la India, con el objetivo de ampliar mercados para Corrientes. En ese marco, este viernes se reunió con empresarios del sector maderero de Guyarat en el Consulado de Argentina en Mumbai, quienes viajaron especialmente para dicho encuentro.

De esa manera, remarcó que “además de agradecerles esta deferencia, generaremos vínculos con sus pares argentinos para que exploren oportunidades de inversión”.

En tanto, este jueves, Valdés visitó las instalaciones de la empresa JNPA, operadora del puerto de contenedores Jawaharlal Nehru, ubicada en Navi Mumbai. Esta terminal es uno de los nodos logísticos marítimos más importantes del país asiático.

Durante la recorrida, el Gobernador y su comitiva tomaron contacto directo con los procesos tecnológicos y de infraestructura que sostienen el alto volumen de operaciones de la terminal portuaria.

Se encuentran acompañando la gira comercial en la India, los ministros de Industria, Mariel Gabur; y de Producción, Claudio Anselmo, entre otros.