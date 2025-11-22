Curuzú Cuatiá: detienen a un hombre buscado por una causa de pornografía infantil

por Corrientes al Día

Un operativo policial realizado en Curuzú Cuatiá dejó como saldo la detención de un hombre que tenía pedido de captura activo por una causa vinculada a pornografía infantil. Además, durante el allanamiento se secuestraron teléfonos celulares vinculados a la investigación judicial.

El procedimiento se concretó en la tarde del 20 de noviembre, alrededor de las 18.30, cuando efectivos de la División de Investigación Criminal, en el marco de un oficio judicial vigente, patrullaban por las calles Las Heras y Alberti. Allí identificaron a un hombre mayor de edad, conocido como “Peye”, quien tenía orden de detención activa por presunta participación en una causa de pornografía infantil.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar portando un arma blanca, pero fue interceptado a los pocos metros y reducido tras una breve persecución. Inmediatamente quedó detenido y posteriormente fue trasladado a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá para continuar con los trámites de rigor.

Allanamiento simultáneo y secuestro de teléfonos celulares

En la misma jornada y en el marco de la Operación Nacional “Seguridad Argentina – Cooperación Global”, la Policía, junto a la Unidad Fiscal interviniente, ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Centenario.

Durante el registro se secuestraron cinco teléfonos celulares de distintas marcas, considerados elementos de interés para la causa que se investiga. También se identificó a una persona que quedó supeditada al proceso judicial. Todo el material incautado fue trasladado a la División de Investigación Criminal para los análisis forenses correspondientes.

La detención y el secuestro de dispositivos electrónicos permiten avanzar en un expediente que continúa bajo estricta investigación. La Policía de Corrientes trabaja en coordinación directa con la unidad fiscal responsable del caso, en una investigación que apunta a desarticular posibles redes de distribución de material de explotación sexual infantil.