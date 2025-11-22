Navidad en Corrientes con dos árboles gigantes, pesebre renovado y “Árbol de los deseos”



por Corrientes al Día

La capital correntina ya empezó a transformarse para recibir la Navidad. La Municipalidad puso en marcha el armado de la ornamentación que vestirá a la ciudad hasta enero y confirmó que todo estará listo para el 8 de diciembre, fecha en la que se encenderán los dos árboles gigantes, se inaugurarán los espacios tradicionales y volverá a funcionar el esperado “Árbol de los deseos”.

Este año, la ciudad contará con dos imponentes árboles navideños. Uno será instalado en la renovada plaza del Mercosur, uno de los accesos más transitados de Corrientes, y el otro se ubicará en la rotonda de la Costanera Sur, donde además se sumará iluminación especial y ornamentación temática. La iniciativa busca generar un corredor visual festivo que marque el inicio de la temporada navideña y convoque a vecinos y turistas.

Pesebre reacondicionado y el corredor navideño del anfiteatro

El tradicional corredor navideño del anfiteatro José Hernández volverá a convertirse en uno de los epicentros de la celebración. Allí se montará nuevamente el pesebre creado por el reconocido artista correntino Horacio Gómez, cuyas esculturas están siendo limpiadas, restauradas y reacondicionadas en el obrador municipal para garantizar su óptima exhibición.

La intervención artística forma parte de un trabajo conjunto entre las áreas municipales y el escultor, que busca poner en valor una de las piezas más apreciadas por las familias correntinas durante cada Navidad.

El regreso del “Árbol de los deseos”

Por segundo año consecutivo, los vecinos podrán acercarse al “Árbol de los deseos”, un espacio participativo instalado también en el anfiteatro José Hernández. Allí, los visitantes podrán escribir sus deseos para el 2026 en las tradicionales maderitas que, como es tradición, serán incineradas en una misa especial después del 8 de enero.

La propuesta tuvo una enorme aceptación en su primera edición y este año se espera una participación aún mayor.



El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, confirmó que varias áreas municipales trabajan en simultáneo para cumplir con los plazos previstos.

Equipos de logística, mantenimiento y refacciones preparan los espacios y ajustan las estructuras que sostendrán las luces y adornos. En los próximos días, las cuadrillas de Electrotecnia avanzarán con la colocación de la iluminación principal en los árboles navideños y en el resto de los puntos ornamentados.

Paralelamente, en el obrador municipal se continúa con la restauración del pesebre, la preparación de luminarias para el Árbol de los deseos y los trabajos artísticos coordinados junto a Horacio Gómez.

“El objetivo es que todo esté listo para el 8 de diciembre: los árboles encendidos, el pesebre instalado y el Árbol de los Deseos en funcionamiento”, afirmó Cabrera.

Toda la ornamentación permanecerá activa hasta los primeros días de enero, acompañando las celebraciones de fin de año y ofreciendo espacios de encuentro para miles de familias que cada temporada se acercan a disfrutar de los clásicos navideños correntinos.