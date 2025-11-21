Facebook Instagram Youtube

Arranca el pago del plus especial para municipales capitalinos

Publicado en noviembre 21, 2025.

El cronograma se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, según lo anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. Este adicional también se abona desde este mes con nuevo aumento, acordado en su momento en paritarias.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias ese mismo martes 25 de noviembre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el martes 25 de noviembre les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. El miércoles 26, será el turno de los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6. El pago concluirá el jueves 27, con documentos terminados en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente, que va del martes 25 al jueves 27 de noviembre.

