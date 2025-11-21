Bella Vista: murió el hombre que había sufrido una descarga eléctrica mientras pescaba

por Corrientes al Día

Un hombre de 60 años falleció en el Hospital Vidal tras permanecer internado desde el pasado 17 de noviembre, cuando sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras pescaba en una zona del río ubicada sobre la Ruta Provincial N°100, en Bella Vista.

Según los primeros datos aportados por la Policía de la Comisaría Primera de Bella Vista, el hecho ocurrió cuando la víctima arrojó su línea al agua y esta se habría enganchado accidentalmente en un cable de alta tensión ubicado en las inmediaciones. La descarga le provocó severas quemaduras y lesiones de extrema gravedad.

El hombre fue trasladado de urgencia inicialmente para recibir asistencia y luego derivado al Hospital Vidal, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, durante la mañana del jueves se informó su lamentable fallecimiento.

En la dependencia policial continúan realizándose las actuaciones correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación, que analiza las circunstancias del hecho y los elementos asociados al tendido eléctrico en la zona.