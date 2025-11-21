Epopeya del Iberá en el Teatro Vera: magia, identidad y entradas agotadas

por Corrientes al Día

A menos de una semana del estreno de Epopeya del Iberá, el musical inspirado en la exitosa serie de Educaplay, la producción confirmó que ya no quedan entradas para la función abierta del jueves 27 de noviembre. Con un elenco de 40 artistas, tecnología inmersiva y una historia profundamente ligada a la identidad correntina, la obra se prepara para marcar un antes y un después en las realizaciones teatrales de la región.

El anuncio llegó desde las redes oficiales de la propuesta (@epopeyadelibera), donde celebraron el furor del público y destacaron la magnitud de la puesta: una experiencia sensorial que conjuga música, actuación, proyecciones y un fuerte mensaje de defensa del patrimonio natural de los Esteros del Iberá.

Un musical ambicioso que apuesta por la identidad correntina

La cantante folklórica Sofía Morales, referente de San Miguel y reconocida a nivel nacional por su paso por La Voz Argentina, será una de las protagonistas de esta creación de la productora 2047 basada en el guion original de Martín Baintraub. Emocionada por el desafío, destacó que el musical “cuenta la magia que tienen nuestros esteros, nuestros paisajes y nuestras costumbres”, con un relato que además concientiza sobre el cuidado del ambiente y el valor de las tradiciones locales.

Morales compartirá escena bajo la dirección de Gustavo Carrizo, quien resaltó la magnitud del proyecto y el respaldo del Gobierno de Corrientes y de la productora para concretarlo. “Es un hecho artístico que aporta a la identidad”, afirmó.

Carrizo también subrayó el crecimiento cultural que vive Corrientes: “Fomentar la industria cultural no es solo hacer un espectáculo, sino darse cuenta de que todos los actores y artistas son correntinos, y algunos del Chaco, que tienen un talento enorme. Emociona ver lo que hacen porque viene desde el corazón”.

El Menchito: un pequeño artista que emociona al elenco

Entre los protagonistas se destaca Laureano Ortíz, de apenas 10 años, quien interpretará a El Menchito, el personaje central de la historia. “Los ensayos son muy divertidos, conocí a profes nuevos y me llevo muy bien con los del teatro”, contó el niño, que combina los ensayos con sus exámenes escolares.

El pequeño artista, que ya compartió escenario con los Pomberitos Cantores en el Festival del Chamamé, se muestra entusiasmado por la experiencia y admiración por figuras del elenco, como Santiago “Bocha” Sheridan y Sofía Morales. “Es un ídolo, un gran artista”, expresó.

Laureano relató también su vínculo profundo con el chamamé: “Me llegó desde la panza, porque mi mamá tocaba la guitarra cuando estaba embarazada, y lo mismo hacía mi abuela”.

Una historia que nació para educar y ahora llega al teatro

Epopeya del Iberá retoma el espíritu de la serie educativa de Educaplay, cuya historia comienza con una asamblea de animales silvestres alarmados por incendios, caza furtiva y daños ambientales. En teatro, esta narrativa se convierte en una propuesta inmersiva que busca conmover, enseñar y fortalecer el sentido de pertenencia.

La obra se presentará en el Teatro Vera del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre con funciones especiales para escuelas y una única función abierta para el público general, que agotó sus localidades en pocos días.

Las funciones serán:

• Miércoles 26: 10 h y 15 h (funciones escolares)

• Jueves 27: 15 h (función escolar) y 20 h (función abierta al público – entradas agotadas)

• Viernes 28: 10 h y 15 h (funciones escolares)

