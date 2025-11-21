Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Cortes y desvíos en Corrientes por el Encuentro de Mujeres y Disidencias

Publicado en noviembre 21, 2025.

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes confirmó el esquema especial de circulación que regirá desde el sábado 22 hasta el lunes 24 de noviembre por el desarrollo del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. El operativo incluye cortes fijos, desvíos, restricciones parciales y presencia permanente de inspectores en zonas clave, ante la alta concentración de visitantes y las dos marchas masivas previstas.

Cortes del 22 y 24 de noviembre: Zona Anfiteatro Cocomarola
El sector comprendido entre el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y sus accesos inmediatos tendrá un dispositivo fijo. Los puntos afectados serán:
• Av. J. M. Estrada y Av. Patagonia hasta Santa Cruz
• Av. Patagonia (banda norte)
• Av. Patagonia y V. Bonastre
• Av. Patagonia y 2 de Abril

Marcha del sábado 22: cortes intermitentes desde las 16
La primera movilización partirá desde el parque Mitre hacia el puente General Belgrano. El operativo se ejecutará entre las 16 y la 1 de la madrugada, con interrupciones momentáneas del tránsito durante el paso de la columna. Los puntos donde habrá cortes y desvíos serán:
• Rolón y Paraguay
• Av. Pujol y Paraguay hasta Av. Pujol y Santa Fe
• Av. Costanera banda norte
• Av. Costanera Gral. San Martín hasta Av. 3 de Abril
A esto se suma un bloqueo preventivo desde las 16 entre Edison y Av. 3 de Abril, y desde Gral. Paz hasta Av. 3 de Abril.

Marcha del domingo 23: recorrido desde Poncho Verde a Costanera Sur
El domingo el esquema será idéntico al del sábado, también desde las 16 hasta la 1. La marcha partirá desde la Rotonda Poncho Verde y avanzará hacia la Costanera Sur, con cortes intermitentes en todo el trayecto. En paralelo, el Municipio reiteró su pedido de evitar circular en vehículo por la Costanera debido a la magnitud estimada de la convocatoria.

Los puntos con restricciones serán:
• Av. Armenia y Av. Gregorio Pomar
• Av. Pujol y Perú hasta Av. Pujol y Santa Fe
• Av. Costanera banda norte
• Av. Costanera Gral. San Martín hasta Av. 3 de Abril

Recomendaciones para circular durante el Encuentro
Las autoridades municipales solicitaron a vecinos y conductores planificar los desplazamientos con anticipación, optar por vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito. Habrá inspectores distribuidos en cada punto del operativo para ordenar el flujo vehicular y asistir a quienes lo requieran.

