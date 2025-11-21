Facebook Instagram Youtube

Valdés recorrió el puerto de JNPA en Mumbai y avanzó en acuerdos de cooperación

En el marco de su misión oficial por la India, el gobernador Gustavo Valdés recorrió las instalaciones de Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), la empresa estatal que administra el principal puerto de contenedores del país asiático. Ubicado en Navi Mumbai, el complejo es uno de los nodos logísticos más modernos y estratégicos del mundo, con un movimiento anual que supera varios millones de TEU y un alto estándar tecnológico en operación portuaria.

Valdés fue recibido por autoridades de JNPA y realizó un detallado recorrido por las áreas operativas, donde observó de primera mano los procesos de digitalización, automatización, infraestructura y control que permiten manejar un volumen masivo de cargas con eficiencia y seguridad. La comitiva provincial tomó contacto con los sistemas de gestión que integran el funcionamiento de la terminal, desde el ingreso de contenedores hasta su despacho final.

Tras la recorrida, el Gobernador mantuvo una reunión de trabajo con los directivos del puerto, quienes expresaron su interés en estrechar vínculos con la Argentina y en particular con Corrientes. En ese marco, adelantaron su intención de visitar la provincia para avanzar en la firma de un convenio de cooperación bilateral enfocado en transferencia tecnológica, capacitación, logística y desarrollo portuario.

“Estamos viniendo a Mumbai a ver todo el potencial marítimo, y todo lo que necesitamos tener de tecnología, cómo necesitamos trabajar para construir el futuro y ensamblar a la República Argentina, a Corrientes, con la India y con Mumbai”, afirmó Valdés al finalizar la reunión, calificando la experiencia como “muy buena” y estratégica para el crecimiento provincial.

El Gobernador destacó que el objetivo de esta vinculación es “firmar convenios para transferencia tecnológica, para aprender y complementarnos”, abriendo la puerta a acuerdos que permitan potenciar el perfil exportador de Corrientes, mejorar la eficiencia logística y fortalecer los puertos provinciales en un contexto global cada vez más competitivo.

