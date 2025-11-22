Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Ituzaingó vibra con la 26ª Fiesta del Surubí

Publicado en noviembre 22, 2025.

por Corrientes al Día

Con la clásica peña de pescadores como antesala, Ituzaingó puso en marcha la 26ª edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí, un evento que ya es marca registrada en el Alto Paraná y que cada año moviliza a miles de visitantes, generando un importante flujo económico para emprendedores, comercios y prestadores de servicios de la localidad.

La apertura formal se realizó el viernes desde las 20.30 en el predio del ex playón deportivo del Club Yacyretá, donde quedó inaugurada la Expo Feria Náutica, Comercial y de Servicios. De ella participaron autoridades provinciales, representantes municipales y firmas comerciales que acompañan la muestra.

Este año, el concurso vuelve a destacarse por su fuerte apuesta: más de 150 millones de pesos en premios en sus distintas categorías, consolidándose entre las competencias de pesca deportiva más convocantes de la región.

El público puede disfrutar de espectáculos musicales con entrada libre y gratuita, en una noche que también incluye la elección de la nueva soberana del concurso.

La Expo ofrece stands institucionales, propuestas náuticas, artesanías y el tradicional patio de comidas donde se luce la Red de Cocineros del Iberá con su oferta gastronómica regional. La combinación de música, sabores y tradición convierte al evento en un punto de encuentro ideal para vecinos y turistas.

Agenda extendida y fin de semana con múltiples actividades
El programa se extenderá hasta el lunes 24 de noviembre, feriado nacional. Este sábado de 14 a 18 se realizará el torneo de pesca de costa, seguido por un espectáculo musical nocturno con artistas destacados de la región.
El domingo, desde las 9, tendrá lugar el concurso embarcado, uno de los momentos más esperados por los pescadores. Por la noche tendrá lugar la gran cena de pescadores, con entrega de premios y show musical de cierre.

“El concurso genera ingresos reales en Ituzaingó”
El intendente Juan Pablo Valdés, destacó que esta edición vuelve a demostrar el impacto directo que tiene la pesca deportiva con devolución en la economía local. “El concurso genera ingresos para emprendedores y prestadores de servicios de la localidad”, aseguró, subrayando que Ituzaingó recibe pescadores de numerosas provincias y también de países vecinos como Paraguay y Brasil.

En línea con la política de pesca sustentable, el Gobernador electo anunció que durante esta edición se reintroducirán más de 1.500 alevines de surubí, una acción clave para preservar la especie y garantizar la continuidad del concurso como una actividad responsable y de proyección regional.

Premios, equipos y una edición que promete récords
Entre las categorías más relevantes se premiará a la pieza mayor, a los mejores equipos y a distintos desempeños individuales, con una bolsa de premios superior a los 150 millones de pesos. La expectativa es alta y todo indica que esta edición volverá a superar las marcas de años anteriores en participación y asistencia.

Ituzaingó vive nuevamente su fiesta más emblemática: un encuentro donde la pesca deportiva, la tradición, el turismo y la economía local se encuentran en un solo escenario, potenciando a la ciudad como uno de los destinos más atractivos del litoral.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Daniel Scioli sorprendió en el CFT y lanzó su propia yerba “Pichichi”

Publicado en noviembre 20, 2025.

por Corrientes al Día En una escena inesperada el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, presentó oficialmente su propia marca de yerba mate, denominada “Pichichi”, (...)

SEGUIR LEYENDO

Ituzaingó lanzó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con más de $150 millones en premios

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día En el Salón Verde de Casa de Gobierno se presentó oficialmente la XXVI edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución, que se desarrollará (...)

SEGUIR LEYENDO

Emprendedores turísticos de El Impenetrable y el Iberá intercambiaron experiencias

Publicado en noviembre 18, 2025.

Prestadores turísticos de El Impenetrable viajaron a Concepción del Yaguareté Corá para un intercambio de cinco días con pobladores que también se dedican a brindar servicios turísticos en los esteros (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Nuevo rescate municipal de gallos y animales en mal estado en Corrientes

Municipales

Ingresó al Concejo el proyecto de Presupuesto Municipal 2026

Salud

Especialistas del Hospital Juan Pablo II capacitaron sobre atención al paciente quemado

Economía

La Provincia licitó la explotación y gestión de tres espacios de “La Unidad”

Municipales

Corrientes fue declarada oficialmente “Ciudad de los Murales”

Economía

Créditos blandos y nuevas herramientas financieras para PyMEs correntinas

Economía

Cronograma de pagos de sueldos de noviembre para estatales correntinos

Nacionales

Nuevo DNU de Milei: cambios en Ministerios, Interior recupera el Renaper y Seguridad mantiene Migraciones

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.