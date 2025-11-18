Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

por Corrientes al Día

El gobernador Gustavo Valdés, continuó con su misión comercial en la India y llevó a Nueva Delhi uno de los pilares productivos más fuertes de la provincia: el sector maderero. En una reunión con directivos de la empresa MK Pine Wood, el mandatario expuso el potencial forestal y las ventajas competitivas que posicionan a Corrientes como uno de los principales polos exportadores del país.

Durante el encuentro, Valdés presentó en detalle las oportunidades que ofrece la provincia en materia de producción y logística: superficies forestadas con certificación internacional de sostenibilidad, mano de obra calificada, parques industriales estratégicos y puertos ubicados sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay, una vía clave para la salida de productos al mundo.

El gobernador subrayó que el mercado indio ya es un destino central para la madera correntina: “El 40% de nuestras exportaciones de madera están dirigidas a la India”, recordó ante los empresarios de MK Pine Wood. En ese marco, afirmó que profundizar el vínculo comercial es esencial para seguir expandiendo la industria forestal provincial. “Venimos trabajando para consolidar un lazo que crece año a año”, expresó.

La India se posiciona como uno de los mayores consumidores de madera a nivel global, y Corrientes busca fortalecer esa relación con más oferta, más inversiones y nuevos acuerdos que permitan ampliar la presencia local en el mercado asiático.

Más inversiones, más trabajo y desarrollo para Corrientes

Acompañado por su comitiva oficial, Valdés destacó que el objetivo de esta misión comercial es claro: atraer inversiones, diversificar destinos y abrir nuevas oportunidades para el sector productivo correntino. La reunión con MK Pine Wood fue, según calificaron desde el Gobierno provincial, “altamente fructífera” y sienta las bases para futuros negocios en el rubro.

La agenda del mandatario en la India apunta a consolidar compromisos de cooperación y comercio exterior, en una estrategia orientada a potenciar el crecimiento industrial, generar empleo y posicionar a Corrientes como un actor relevante en el mercado maderero internacional.