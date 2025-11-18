Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día

El gobernador Gustavo Valdés, continuó con su misión comercial en la India y llevó a Nueva Delhi uno de los pilares productivos más fuertes de la provincia: el sector maderero. En una reunión con directivos de la empresa MK Pine Wood, el mandatario expuso el potencial forestal y las ventajas competitivas que posicionan a Corrientes como uno de los principales polos exportadores del país.

Durante el encuentro, Valdés presentó en detalle las oportunidades que ofrece la provincia en materia de producción y logística: superficies forestadas con certificación internacional de sostenibilidad, mano de obra calificada, parques industriales estratégicos y puertos ubicados sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay, una vía clave para la salida de productos al mundo.

El gobernador subrayó que el mercado indio ya es un destino central para la madera correntina: “El 40% de nuestras exportaciones de madera están dirigidas a la India”, recordó ante los empresarios de MK Pine Wood. En ese marco, afirmó que profundizar el vínculo comercial es esencial para seguir expandiendo la industria forestal provincial. “Venimos trabajando para consolidar un lazo que crece año a año”, expresó.

La India se posiciona como uno de los mayores consumidores de madera a nivel global, y Corrientes busca fortalecer esa relación con más oferta, más inversiones y nuevos acuerdos que permitan ampliar la presencia local en el mercado asiático.

Más inversiones, más trabajo y desarrollo para Corrientes
Acompañado por su comitiva oficial, Valdés destacó que el objetivo de esta misión comercial es claro: atraer inversiones, diversificar destinos y abrir nuevas oportunidades para el sector productivo correntino. La reunión con MK Pine Wood fue, según calificaron desde el Gobierno provincial, “altamente fructífera” y sienta las bases para futuros negocios en el rubro.

La agenda del mandatario en la India apunta a consolidar compromisos de cooperación y comercio exterior, en una estrategia orientada a potenciar el crecimiento industrial, generar empleo y posicionar a Corrientes como un actor relevante en el mercado maderero internacional.

Relacionado:  

| | | | | | |
Corrientes al Día

Valdés profundiza vínculos con India y presenta el potencial productivo y exportador de Corrientes

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día En el segundo tramo de su misión oficial en India, el gobernador Gustavo Valdés volvió a colocar a Corrientes en el centro del interés empresarial internacional. (...)

SEGUIR LEYENDO

El Gobierno evalúa otorgar un bono navideño a estatales correntinos

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó que la Provincia analiza la posibilidad de otorgar un bono extraordinario de fin de año para (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes participó del Foro Nacional de Presupuesto y Finanzas

Publicado en noviembre 14, 2025.

Se realizó entre el 12 y 14 de este mes. Convocó a responsables de las áreas de todo el país. Se analizó la situación fiscal y perspectivas a nivel nacional (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.