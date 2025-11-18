Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

El MID suma jóvenes profesionales y ofrece una mirada moderna a la política 

Publicado en noviembre 18, 2025.
En la provincia el partido estuvo relegado de la mesa donde se toman decisiones, pero tras un proceso de regulación interna, salió a flote y fue recuperando lugar. Ahora ostenta una larga lista de mujeres y hombres que militan, trabajan, estudian y buscan aportar al desarrollo de la provincia.

El partido que fundó Arturo Frondizi cuando fue presidente de la Nación bajo el nombre de Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) atraviesa en la provincia de Corrientes un gran momento tras años en los que estuvo relegado de las discusiones y decisiones. Bajo la conducción política de Antonio Barros Perkins dejó en el pasado la imagen de un espacio carente de juventud y colmado de experimentados dirigentes. Hoy el MID se planta en la escena provincial con arquitectos, ingenieros, abogados, docentes, contadores y licenciados, entre otros. Nuevas caras militan en el desarrollismo nacional y se preparan para seguir el camino de modernización que impulsa Vamos Corrientes.

Atrás quedó el partido de condiciones irregulares y posiciones distópicas, ahora el MID cuenta con un ramo de profesionales y estudiantes que, por su condición, ímpetu y conocimiento van ganando espacios en la representación de los correntinos.

En el segundo mandato del gobernador Gustavo Valdés, el MID se sumó a la alianza provincial y desde entonces todo cambió. “Soy desarrollista”, pronunció el mandatario provincial en varias ocasiones, frase que se reflejó en obras de infraestructura como puertos, conectividad y parques industriales, entre otras. Esa coincidencia con Valdés fortaleció al partido a lo largo y ancho de la provincia. 

CARAS NUEVAS

El perfil del militante del MID en Corrientes es el de un joven profesional -o en proceso- que promedia los 35 años y que lejos de tecnocratizar al partido con su conocimiento, lo enriquece. “La visión técnica y las ganas de innovar en política para modernizar la provincia es una constante en las reuniones”, afirmó el presidente del Comité Provincial, Antonio Barros Perkins.

En la capital provincial el MID recibe el silencioso aporte de Natalia Machnau (técnica en Nutrición), Diego Morandi Romero (arquitecto), Leonardo Ruíz (abogado), Lucero Vera (abogada), Gerónimo Giménez (estudiante de la carrera de Martillero Público y peluquero), Sabrina Mosca (abogada) y Johanna Delfino (diseñadora de Indumentaria, mediadora y ceremonial y protocolo).

En Santo Tomé tienen a Ana Clara Areco Antunez (abogada y escribana), Leonardo Dassori, Cristobal Dassori, Florencia Serp y Alejandro Adaro (abogados), Joana Fernandez  (estudiante de Enfermería) y Carolina Buera (docente).

En Curuzú Cuatiá está Margarita Gisele Hegglin Wasmer (docente y artista); en Colonia Liebig milita Juan Arrúa (estudiante de Ciencia Política); en Empedrado, Germán Piragine Billordo (estudiante de Ciencias Económicas); en Ituzaingó, Lautaro Ojeda (productor); en Paso de los Libres, Leandro Agustín Núñez (estudiante de Veterinaria y emprendedor); en Mercedes, María Elena Montiel (abogada), en Santa Ana, Karen Romero (docente).

Estos son algunos referentes jóvenes que desde el MID aportan una visión moderna a la política en Corrientes.

DESARROLLISTAS EN GESTIÓN

El MID cautiva a quienes deciden participar en política en un espacio de centro, distante de las polarizaciones libertarias y kirchneristas. En ese marco, la juventud desarrollista no le corre a los compromisos de gestión y va ocupando lugares donde el partido los necesita.

Cristian Brilloni (contador público), es auditor interno de la Municipalidad de Ituzaingó; Agostina Montenegro (abogada) en Goya es la directora de la Mujer; Augusto Moreyra (abogado) es coordinador en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Corrientes; Pedro Kasibrodiuk (profesor en Biología y abogado) es vocal titular de la Junta de Clasificación Docente; Leandro Ramírez Valle es director de Control Patrimonial de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá.

Agustina Galeano (abogada y escribana) en Mercedes se desempeña en el área de Catastro del Municipio; Lucas Monzón (estudiante del profesorado en Historia) es el director de Programas Sociales de la Municipalidad de Monte Caseros; en la Municipalidad de Santo Tomé, Joaquín Insausti (licenciado en Música Popular) es director de Cultura, María Victoria Compartín (Sociopedagoga, Técnica en Economía Social, Community Manager y estudiante de Abogacía) es la directora de Industria y Franco Benítez (estudiante de Ingeniería Industrial) es el coordinador de Industria. 

A esta lista de jóvenes correntinos hay que sumarle los nombres de quienes asumirán el 10 de diciembre el cargo de concejales: Fernando Nuñez (perito en Comercio Exterior y despachante de Aduana) en Paso de los Libres; Estefanía Arias (licenciada en Educación y docente) en Tapebicuá; Álvaro Piragine Billordo (estudiante de Abogacía) en Empedrado y Analía Velázquez (especialista en Ecommerce y Marketing Digital) en Mercedes.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

La Cámara de Diputados avanzó con importantes leyes para prevenir distintas enfermedades

Publicado en noviembre 19, 2025.

La agenda desarrollada incluyó la endometriosis y el cáncer de piel. También se despidió con agradecimientos la diputada Silvia Galarza, electa senadora provincial. La Cámara de Diputados en su sesión (...)

SEGUIR LEYENDO

Clara Gortari: “La Juventud Radical tiene futuro”

Publicado en noviembre 14, 2025.

La Delegada Nacional de la Juventud Radical por la Provincia de Corrientes, habló sobre el proceso de elección de autoridades partidarias que se llevará adelante el próximo viernes 5 de (...)

SEGUIR LEYENDO

Diógenes González recibió su diploma como diputado nacional electo

Publicado en noviembre 13, 2025.

Por Corrientes al Día El diputado nacional electo por Vamos Corrientes, Diógenes González, recibió su diploma oficial en un acto encabezado por la Junta Electoral Nacional Distrito Corrientes, donde anticipó (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.