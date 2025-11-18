Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Cayó en Corrientes un “narco taxista” que intentaba cruzar a Brasil

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día

Un taxista tucumano investigado por actuar como “coche puntero” en el transporte de 9,4 kilos de cocaína fue detenido en Paso de los Libres cuando intentaba cruzar a Brasil. Sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional emitida por la Justicia Federal de Salta, que lo acusa de coautor en el delito de transporte de estupefacientes.

La detención de Álvaro Facundo Luján se concretó el 3 de noviembre, cuatro días después de que lograra escapar de un allanamiento en su vivienda de San Miguel de Tucumán. Ese día, el hombre llegó a su domicilio en un Fiat Palio, vio a los gendarmes apostados en la puerta y huyó a toda velocidad. La persecución no logró alcanzarlo.

El 5 de noviembre, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, avaló el procedimiento, confirmó la imputación por transporte de estupefacientes y ordenó su prisión preventiva.

La investigación, dirigida por la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, comenzó el 20 de marzo, cuando Gendarmería detectó irregularidades en una Toyota Hilux detenida en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Los tornillos removidos de las ruedas despertaron sospechas y, con autorización judicial, se realizó una inspección más profunda. Allí aparecieron diez paquetes de cocaína ocultos dentro de los neumáticos, con un peso total de 9,4 kilos y un nivel de pureza que llegaba al 89%.

El conductor, Delmiro Prado, quedó detenido y admitió que regresaba a Tucumán. A partir del análisis de su celular y otras tareas de inteligencia criminal, la fiscalía identificó a Luján como quien habría actuado como vehículo “puntero”, anticipándose al trayecto para alertar sobre controles.

Con esos indicios, el 23 de mayo se ordenó avanzar sobre la nueva línea investigativa. Tras el allanamiento fallido en Tucumán, se solicitó su captura nacional e internacional.

El intento de fuga terminó en la frontera. Luján fue detectado en Migraciones de Paso de los Libres cuando intentaba cruzar hacia Brasil. Según la fiscalía, el detenido se ubicó en una fila equivocada y, al ser derivado a una ventanilla de control, se constató el pedido de captura vigente. La defensa alegó que no tenía intención de escapar, pero el argumento fue rechazado.

Además, Luján tiene antecedentes por amenazas agravadas y lesiones graves, condena que obtuvo en 2022 mediante juicio abreviado en Tucumán. Esa reiterancia delictiva, sumada a la gravedad del caso y el impacto de la droga secuestrada, capaz de producir más de 72 mil dosis, reforzó el pedido de prisión preventiva.

La jueza Giménez rechazó su arresto domiciliario, habilitó peritajes y dispuso el levantamiento del secreto bancario y financiero para profundizar la investigación.

Con información de diario Época

Relacionado:  

| | | | | |
Corrientes al Día

Abrieron 184 encomiendas donde se enviaban 287 neumáticos extranjeros

Publicado en noviembre 19, 2025.

Las mismas habían sido interdictadas sobre la Ruta Nacional N° 14, en diferentes procedimientos de Gendarmería. La mercadería se encuentra valuada en 28.700.000 pesos argentinos. Los gendarmes del Escuadrón 57 (...)

SEGUIR LEYENDO

Militar correntino murió de un disparo en un cuartel de Misiones

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día Investigan la muerte del sargento Gonzalo “El Tigre” Tuama, de 39 años, quien falleció tras recibir un disparo con su propio fusil FAL dentro de las (...)

SEGUIR LEYENDO

Gastón Guillemet, el prófugo más buscado por engañar y prostituir a adolescentes

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día La Justicia lo busca desde hace más de un año y medio. Las alertas están vigentes en todo el país y también en el exterior. Sin (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.