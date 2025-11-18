Hallaron el cuerpo del adolescente que se había ahogado en el Paraná

por Corrientes al Día

El cuerpo de José Gutiérrez, el adolescente de 15 años que era intensamente buscado desde el lunes por la tarde, fue encontrado este martes en aguas del río Paraná, en la zona de la Bajada Celes de la capital correntina. El hallazgo pone fin a más de 20 horas de trabajo por parte de Prefectura, Policía y pescadores de la zona.

José había ingresado al río alrededor de las 16:30 del lunes, en un sector no habilitado y conocido por su fuerte correntada. Estaba acompañado por otros dos menores cuando decidió meterse al agua “para refrescarse”, según indicaron los primeros testimonios. Un pescador advirtió rápidamente la situación y pidió auxilio, pero el joven ya había sido arrastrado por la corriente.

Desde ese momento se activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, personal de la Policía de Corrientes y malloneros que se sumaron voluntariamente a las tareas.

Finalmente, cerca de las 12:30 de este martes, buzos de Prefectura localizaron el cuerpo sin vida del adolescente a la altura del kilómetro 1090 del río Paraná, margen izquierdo. Tras el examen del equipo médico, se confirmó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para los trámites de rigor y luego ser entregado a sus padres.