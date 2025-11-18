Goya alista el XVI Encuentro de Productores y Armadores de Cigarros y Puros

por Corrientes al Día

La ciudad de Goya volverá a convertirse en el epicentro de una de sus celebraciones más emblemáticas: el XVI Encuentro de Productores y Armadores de Cigarros y Puros, que tendrá lugar este jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el predio Costa Surubí, con entrada libre y gratuita. La propuesta, que año a año fortalece la identidad cultural y productiva de la región, reunirá a productores, artesanos, estudiantes, especialistas y público en general en torno a una tradición que la distingue.

Durante tres jornadas consecutivas, los asistentes podrán participar de concursos, capacitaciones, charlas, exhibiciones, degustaciones y espectáculos artísticos que ponen en valor el trabajo artesanal del tabaco y el legado histórico del sector. Además, el evento contará con la presencia destacada de Mercedes Henríquez, reconocida maestra armadora de República Dominicana perteneciente a INTABACO, quien brindará talleres especializados y compartirá su experiencia en el proceso de armado artesanal de cigarros.

El encuentro cerrará el domingo con una actividad complementaria que propone una inmersión en la realidad productiva del interior goyano: una salida desde el Taller de Armadoras (Juan Esteban Martínez 50) hacia zonas rurales, con visitas a campos tabacaleros, experiencias locales, un recorrido histórico y un almuerzo en el municipio de Carolina.

A continuación, el programa completo del XVI Encuentro:

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE – JORNADA INICIAL

17:00 – Concurso de Armadores

Coordinación: María del Carmen Merlo y Gabriel Leonik

Dos categorías: alumnos del curso dictado por la Cooperativa Alma de Tabaco (cigarros y puros) y categoría libre (cigarros y puros). Presencia especial de la maestra armadora Mercedes Henríquez (INTABACO).

20:00 – Cierre del Curso

Exposición de jurados, premiación en todas las categorías y expo-muestra de artesanos.

21:00 – Cena de camaradería

Espacio de evaluación de la jornada junto a participantes y organizadores.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE – JORNADA TÉCNICA Y CULTURAL

08:00 – Acreditaciones

08:30 – Apertura oficial con palabras de autoridades

09:00 – Exposición de visitantes

Participación de productores de Chicoana, Coronel Moldes, Valles de Lerma (Salta), Cooperativa Alma de Tabaco y Grupo Ñandé Pety.

10:00 – Refrigerio

10:15 – Presentación de Mercedes Henríquez

Funcionamiento institucional de INTABACO, logística del taller de armado, expansión en Argentina y explicación del proceso artesanal.

11:30 – Intercambio con el público

12:00 – Almuerzo libre

20:00 – Noche de Cata y Degustación

En el Living Room: degustaciones, cerveza artesanal, tragos, intercambio de obsequios y el tradicional concurso “La fumata más larga”.

21:00 – Gala de premiaciones y espectáculos

Entrega de certificados del curso de armadores, elección de la Reina de la Secretaría de Turismo, presentación del Ballet y shows de Los Gauchos Litoraleños y La Gauchita Cumbiera.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE – JORNADA DE CAMPO

07:30 – Salida desde el Taller de Armadoras (Juan Esteban Martínez 50)

Visita a campos tabacaleros, experiencias locales, encuentro con productores y almuerzo de cierre en el municipio de Carolina.