Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Goya alista el XVI Encuentro de Productores y Armadores de Cigarros y Puros

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día

La ciudad de Goya volverá a convertirse en el epicentro de una de sus celebraciones más emblemáticas: el XVI Encuentro de Productores y Armadores de Cigarros y Puros, que tendrá lugar este jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el predio Costa Surubí, con entrada libre y gratuita. La propuesta, que año a año fortalece la identidad cultural y productiva de la región, reunirá a productores, artesanos, estudiantes, especialistas y público en general en torno a una tradición que la distingue.

Durante tres jornadas consecutivas, los asistentes podrán participar de concursos, capacitaciones, charlas, exhibiciones, degustaciones y espectáculos artísticos que ponen en valor el trabajo artesanal del tabaco y el legado histórico del sector. Además, el evento contará con la presencia destacada de Mercedes Henríquez, reconocida maestra armadora de República Dominicana perteneciente a INTABACO, quien brindará talleres especializados y compartirá su experiencia en el proceso de armado artesanal de cigarros.

El encuentro cerrará el domingo con una actividad complementaria que propone una inmersión en la realidad productiva del interior goyano: una salida desde el Taller de Armadoras (Juan Esteban Martínez 50) hacia zonas rurales, con visitas a campos tabacaleros, experiencias locales, un recorrido histórico y un almuerzo en el municipio de Carolina.

A continuación, el programa completo del XVI Encuentro:

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE – JORNADA INICIAL
17:00 – Concurso de Armadores
Coordinación: María del Carmen Merlo y Gabriel Leonik
Dos categorías: alumnos del curso dictado por la Cooperativa Alma de Tabaco (cigarros y puros) y categoría libre (cigarros y puros). Presencia especial de la maestra armadora Mercedes Henríquez (INTABACO).

20:00 – Cierre del Curso
Exposición de jurados, premiación en todas las categorías y expo-muestra de artesanos.

21:00 – Cena de camaradería
Espacio de evaluación de la jornada junto a participantes y organizadores.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE – JORNADA TÉCNICA Y CULTURAL
08:00 – Acreditaciones
08:30 – Apertura oficial con palabras de autoridades
09:00 – Exposición de visitantes
Participación de productores de Chicoana, Coronel Moldes, Valles de Lerma (Salta), Cooperativa Alma de Tabaco y Grupo Ñandé Pety.

10:00 – Refrigerio
10:15 – Presentación de Mercedes Henríquez
Funcionamiento institucional de INTABACO, logística del taller de armado, expansión en Argentina y explicación del proceso artesanal.

11:30 – Intercambio con el público
12:00 – Almuerzo libre
20:00 – Noche de Cata y Degustación
En el Living Room: degustaciones, cerveza artesanal, tragos, intercambio de obsequios y el tradicional concurso “La fumata más larga”.

21:00 – Gala de premiaciones y espectáculos
Entrega de certificados del curso de armadores, elección de la Reina de la Secretaría de Turismo, presentación del Ballet y shows de Los Gauchos Litoraleños y La Gauchita Cumbiera.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE – JORNADA DE CAMPO
07:30 – Salida desde el Taller de Armadoras (Juan Esteban Martínez 50)
Visita a campos tabacaleros, experiencias locales, encuentro con productores y almuerzo de cierre en el municipio de Carolina.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Ferias de la Ciudad, un espacio consolidado con participación de 200 productores y artesanos

Publicado en noviembre 19, 2025.

En los últimos cuatro años, la Municipalidad de Corrientes realizó más de 2.000 ferias en distintos puntos de la ciudad de Corrientes. Una propuesta que se convirtió, sin duda, en (...)

SEGUIR LEYENDO

Hormaechea celebró un fin de semana “extraordinario” en Goya

Publicado en noviembre 19, 2025.

por Corrientes al Día Goya vivió un fin de semana de intensa actividad social, cultural y deportiva que dejó números récord, un fuerte movimiento turístico y un balance más que (...)

SEGUIR LEYENDO

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Publicado en noviembre 18, 2025.

por Corrientes al Día Un nuevo relevamiento nacional volvió a poner bajo la lupa el costo de los Concejos Deliberantes en todo el país, y dejó un dato muy importante (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Valdés presentó en Nueva Delhi el potencial maderero de Corrientes

Datos Útiles

Conducir con una licencia trucha: por qué es un delito penal en Argentina

Municipales

Concejos Deliberantes: Corrientes, entre las ciudades con menor gasto por habitante

Actualidad

600 policías afectados al Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidades en Corrientes

Datos Útiles

Suspendieron la presentación de la obra “Marica” en Corrientes

Cultura

Epopeya del Iberá estrena en el Vera un espectáculo sin precedentes

Educación

Proponen que los Campus Universitarios de la UNNE generen su propia energía

Tecnología

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.