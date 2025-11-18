El Gobierno evalúa otorgar un bono navideño a estatales correntinos

por Corrientes al Día

El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó que la Provincia analiza la posibilidad de otorgar un bono extraordinario de fin de año para los empleados estatales, en paralelo a la tradicional canasta navideña que se negocia con las cadenas locales de supermercados. Aunque evitó dar por sentado el pago adicional, reconoció que el equipo económico “está trabajando” en la alternativa.

“Este año venimos trabajando en la conformación de la canasta navideña. Lo hacemos entre el sector público y las cadenas locales de supermercados, que siempre han acompañado. Estamos trabajando a ver si hay un punto de acuerdo”, señaló el ministro en diálogo con 5TV. Al ser consultado por un bono, admitió que es una posibilidad en evaluación, sin confirmación oficial por ahora.

En el marco de la presentación del Presupuesto Provincial 2026, Rivas Piasentini explicó que el proyecto fue elaborado siguiendo las pautas macrofiscales enviadas por Nación, sin indicadores que anticipen una recuperación sólida de las economías regionales. “Nos encontramos con un presupuesto con características similares al de 2025, sin indicadores que permitan suponer un crecimiento económico importante”, remarcó.

El ministro volvió a subrayar que el equilibrio fiscal es el pilar de la administración provincial. “Llevamos muchos años trabajando sobre la hipótesis del equilibrio fiscal. Eso nos permitió sostener obras con recursos propios y la recuperación salarial. Sin equilibrio, eso sería imposible”, sostuvo. En esta línea destacó avances como el puerto de Ituzaingó, aunque advirtió sobre obstáculos nacionales: “Terminamos el puerto y es una herramienta clave para bajar costos y ganar competitividad, pero siempre hay impedimentos en habilitaciones y marcos regulatorios”.

Consultado sobre eventuales incrementos salariales, Rivas Piasentini fue categórico: “Por el momento no están dadas las condiciones”. Explicó que la evolución de los recursos nacionales, principalmente la coparticipación, no permite avanzar en nuevos tramos de recomposición. “Cada corrección salarial implica muchos millones de pesos. Hasta este momento no están dadas las condiciones”, enfatizó, aunque aclaró que la mejora de haberes sigue siendo “uno de los ejes centrales” del Gobierno provincial y que, si el escenario mejora, será prioridad.

El titular de Hacienda también respondió a cuestionamientos opositores sobre la estructura estatal: “Corrientes está en cuarto lugar entre las jurisdicciones que menos empleados públicos tienen por cada mil habitantes. Es un dato del INDEC, no nuestro”. Asimismo, negó recortes en programas sociales: “No hubo reducciones. Las políticas sociales se sostienen y cada último trimestre reforzamos partidas por su sensibilidad en provincias del norte”.

En relación con la futura administración, el ministro aseguró que ya existen diálogos avanzados con el gobernador electo Juan Pablo Valdés. “Hay continuidad de gestión y los lineamientos principales se mantienen. Él dará su propia impronta, pero la base está trabajada”, afirmó.