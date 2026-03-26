La UNNE presentó avances en proyecto de restitución de legajos de estudiantes y trabajadores víctimas de la dictadura

En un trabajo realizado en articulación con las fiscalías federales de Corrientes, Chaco y Formosa, la UNNE avanza en un proceso de identificación y restitución de legajos de estudiantes y personal docente y no docente cuyas trayectorias fueron interrumpidas o alteradas en la última dictadura militar. Sobre una base inicial de 155 legajos, ya se completó el análisis de 86 historias de integrantes de la comunidad universitaria que fueron víctimas de la persecución, y que en su mayoría no pudo retomar sus estudios o trabajos.

A mediados del año 2025, por medio de la Resolución Nº 1448/2025 del Rectorado, la Universidad Nacional del Nordeste dispuso la rectificación y entrega -en un acto público- de los legajos de estudiantes y docentes que fueron víctimas de la última Dictadura Militar, colocándose la inscripción de la frase “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.

La iniciativa fue promovida por las fiscalías federales de Corrientes, Chaco y Formosa, quienes habían planteado en sus alegatos en los juicios de Lesa Humanidad, diversas medidas de reparación a las víctimas, entre ellas, la rectificación de los legajos en la Universidad.

Con ese fin, se creó una Comisión específica de trabajo integrada por referentes de la Secretaría General Legal y Técnica, la Secretaría General Académica, las distintas Unidades Académicas, y las Unidades de DDHH de las Fiscalías Federales de Corrientes, Chaco y Formosa.

Al respecto, en el marco de la conmemoración por los 50 años del último Golpe Militar ocurrido el 24 de Marzo de 1976, se realizó la presentación de los avances del proyecto de restitución de los legajos de estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la UNNE, víctimas de la persecución en ese periodo de intervención militar entre 1976-1983.

La presentación se llevó a cabo este miércoles en el Salón de Reuniones del Consejo Superior de la UNNE, con la presencia del Vicerrector, Ing. José Basterra; la Secretaria General Legal y Técnica, Mgter. Margarita Correa de Payes; la Secretaria General Académica, Dra. Patricia Demuth Mercado; el abogado Fabricio Sartori, miembro de la comisión en representación de la Secretaría Gral. de Legal y Técnica de la UNNE; el Doctor Aldo Avellaneda, coordinador del proyecto; el Dr Flavio Ferrini, titular de la Fiscalía Federal de Corrientes; el Dr. Diego Vigay, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia; Marisa Sanauria, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Corrientes; la Lic. Gabriela Bissaro, titular de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la UNNE y demás autoridades universitarias.

Primeros resultados

“Este informe es el primer resultado de un esfuerzo colectivo”, resaltó el Dr. Aldo Avellaneda al exponer los principales avances del trabajo realizado por la comisión a cargo de la búsqueda, identificación y análisis de los legajos.

Comentó que en el marco del proyecto se conformaron equipos de referentes de cada unidad académica, quienes tuvieron un rol destacable en el relevamiento de datos, con especial aporte de algunas facultades que ya tenían procesos propios de reconocimiento y documentación de personal docente, no docente y estudiantes con trayectorias interrumpidas en la dictadura militar.

Detalló que el trabajo que se viene realizando busca reconocer institucionalmente a las personas afectadas, identificar y señalizar sus legajos con una leyenda alusiva, restituir copias certificadas a las personas y/o familiares, y unificar y sistematizar los esfuerzos realizados en el proceso de trabajo.

Explicó que el proceso de identificación se inició con una nómina preliminar provista por las fiscalías intervinientes que detalla integrantes de la comunidad universitaria con trayectorias vulneradas, y sobre la base de esa lista se realizó una primera tarea de búsqueda de legajos con el fin de constatar y dar trazabilidad a cada registro.

En el listado original había 155 registros, de los cuales ya se completó el análisis de 86 legajos.

Del total de legajos que integran la base inicial, 55 corresponden a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 24 a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política, 5 a Ciencias Agrarias, 14 a Ciencias Económicas, 3 a Ciencias Exactas, 15 a Ciencias Veterinarias, 8 a Humanidades, 10 a Ingeniería, 20 a Medicina y 1 legajo a la Facultad de Odontología.

De los registros analizados, se localizaron 67 legajos y 18 no pudieron ser detectados, es decir que fueron buscados, pero no encontrados. En tanto, se encontró un legajo adicional que no estaba en la lista original, lo cual se considera que enriquece el proceso de búsqueda por la posibilidad de hallar nuevos registros.

En cuanto a las personas afectadas, más del 80% de los legajos que componen la muestra pertenecen a quienes revistaban como estudiantes al momento de los hechos, un poco más del 15% al personal docente y el 5% aproximadamente al personal no docente.

El Dr. Avellaneda informó que la comisión continuará con el relevamiento total de los legajos a lo largo del año, y se hará el cruce con información aportada por las fiscalías, incluyendo registros de expulsiones y cesantías de 1976.

Adelantó que también se proyecta una publicación especial a cargo de la editorial EUDENE que se orientará a reconstruir aquellos aspectos de las trayectorias vitales que se entrelazaron con el quehacer universitario, material en el cual se sistematizará además la experiencia de trabajo de la comisión a cargo del proyecto.

En el listado original había 155 registros, de los cuales ya se completó el análisis de 86 legajos.

Compromiso institucional

“Como institución asumimos el deber de rectificar los registros que por décadas ocultaron la verdad bajo términos administrativos injustos, para devolverles su identidad y lugar en nuestra historia académica”, expresó el Vicerrector de la UNNE, José Basterra, al presentar los primeros resultados del trabajo realizado por la comisión a cargo de la iniciativa.

En ese aspecto, destacó el arduo trabajo de la comisión específica creada por la Universidad, y en particular la tarea articulada con las fiscalías federales, “labor que transforma el archivo en memoria viva”.

“Con este acto la UNNE reafirma, como siempre, su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, sanando una herida institucional y social que nos atraviesa directamente a todos”, sostuvo.

En la misma línea, la Dra. Patricia Demuth Mercado destacó los avances alcanzados en la meta institucional de reparar y reconocer la trayectoria académica del personal docente, no docente y estudiantes que vieron interrumpidas sus actividades académicas o laborales.

Explicó que el objetivo es poder desarrollar el trabajo de indagación sistemática de los legajos a lo largo del año, y poder concretar el 10 de diciembre, el acto solemne de restitución de los legajos, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Importancia del trabajo

El abogado Fabricio Sartori se refirió a la dimensión del trabajo que se está realizando para la rectificación de los legajos, y recordó que para quienes habitaban la región nordeste, los hechos de la dictadura militar parecían lejanos, de las grandes urbes, pero el trabajo de las Fiscalías de Derechos Humanos de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa posibilitó conocer la realidad de que «aquí también existió Terrorismo de Estado».

«Aquí también jóvenes, trabajadores y docentes fueron víctimas de la persecución. Como Universidad tenemos la responsabilidad ética de reconocer esta historia y tomar medidas para reparar el daño producido”, añadió.

Explicó que gracias a los juicios realizados en la región se pudieron identificar a quienes, siendo parte de la comunidad universitaria, fueron víctimas del Terrorismo de Estado, y fueron obligados a abandonar sus actividades académicas por detenciones y medidas de exclusión arbitrarias.

“No es un acto de revancha. Es un acto de justicia respaldado por la Justicia Federal de la Nación, y un compromiso con la memoria la verdad y la justicia”, concluyó.

Dimensionar lo ocurrido

Por su parte, el Dr. Diego Vigay, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, destacó el compromiso de la Universidad con la propuesta surgida de un juicio que se llevó adelante en la provincia de Corrientes, en la que la Fiscalía Federal al Tribunal Oral de Corrientes solicitó al Tribunal Oral de Corrientes, como medida de reparación, la rectificación de los legajos, porque se había advertido que entre las víctimas de ese juicio había una importante cantidad que correspondía a la comunidad educativa de la UNNE, de distintas facultades, tanto estudiantes como docentes y no docentes.

Explicó que el Tribunal Oral delegó a la fiscalía federal esa tarea, y “tuvimos la disposición del Rector de la UNNE -Omar Larroza- y de su equipo de trabajo desde el primer momento. Y, y tenemos muchas expectativas de que en este acto se concrete la restitución de los legajos a los familiares o las propias víctimas en caso que estén vivas”.

Mencionó que con las documentaciones con las que se trabaja “se puede dimensionar lo que vivió, lo que sufrió, lo que padeció cada una de las personas que vieron interrumpidas sus trayectorias laborales o académicas”.

Agregó que «la inmensa mayoría no pudo retomar sus estudios, su carrera, su trabajo».

Visibilizar el proceso de recuperación

La Lic. Gabriela Bissaro se refirió al aporte de la Coordinación de Comunicación Institucional al proyecto de recuperación de los legajos que se está realizando en conjunto con las fiscalías.

En particular mencionó el objetivo de plasmar todo el proceso de trabajo en una publicación especial de la editorial EUDENE que además buscará incluir el registro de los juicios por la verdad llevados adelante en las provincias de Corrientes y Chaco, “como un compromiso de la institución con los Derechos Humanos”.

En esa línea, recordó que desde la Coordinación se produjeron documentales sobre la Guerra de Malvinas y sobre el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, en tanto que por los 40 años de Democracia se concretaron una serie de publicaciones sobre la temática desde EUDENE.

“Esta nueva publicación proyectada se suma a la línea de poder fortalecer la memoria a través de los contenidos de la coordinación y la editorial”, sostuvo.

Consideró que el libro permitirá recopilar los procesos de trabajos, “que también son parte de la reparación”, en un contexto en el cual hay otras universidades del país que están realizando proyectos y procesos similares, por lo cual “queremos entablar un diálogo a través de esta publicación”.

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