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Héctor Grachot asumirá como ministro de Hacienda tras la salida de Rivas Piasentini

Publicado en marzo 26, 2026.


por Corrientes al Día

En medio de reacomodamientos en el equipo económico provincial, el gobernador Juan Pablo Valdés definió que el actual subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot, asuma como nuevo ministro de Hacienda de Corrientes, en reemplazo de Marcelo Rivas Piasentini.

El acto de jura se realizará este jueves al mediodía en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno,. La designación se da tras la polémica generada por los descuentos salariales a docentes, situación que derivó en la salida del ahora exministro.

Grachot llega al cargo con un perfil técnico consolidado dentro de la administración provincial. Desde noviembre de 2022 se desempeña como subsecretario de Finanzas, rol en el que se posicionó como uno de los principales colaboradores de la cartera económica.

Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el sector público y privado. Es socio fundador del Estudio HRG desde 2008, fue director del Banco de Corrientes durante 2022 y ocupó distintos cargos vinculados a la gestión financiera del Estado.

Entre sus antecedentes, se destaca su paso como asesor en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, donde también se desempeñó como secretario asesor ejecutivo. Además, trabajó en el INVICO como asesor impositivo contable dentro de la Gerencia Económica y Financiera.

Con este nombramiento, el Gobierno provincial apuesta a la continuidad técnica en el área económica, en un contexto que exige ordenar variables sensibles y recuperar previsibilidad tras el conflicto salarial reciente.

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