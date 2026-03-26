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Corrientes al Día

Tras una pelea un hombre cayó por el barranco de la costanera de Corrientes

Publicado en marzo 26, 2026.


por Corrientes al Día

Un hecho de violencia ocurrido en plena costanera correntina dejó como saldo a un hombre herido, luego de caer desde el paseo costero hacia la zona de piedras tras protagonizar una pelea.

El hecho se registró el miércoles, pasadas las 17, en la intersección de la costanera con calle Salta, a metros del Mercado del Puerto, una zona de alta circulación tanto de vecinos como de turistas.

Según relataron testigos, la víctima se encontraba discutiendo con otra persona cuando la situación escaló a una pelea física. En ese contexto, el hombre perdió el equilibrio y cayó por el barranco, impactando contra las piedras ubicadas en la parte baja.

Como consecuencia del golpe, sufrió diversas lesiones y debió ser asistido en el lugar. Personal de la Policía de Corrientes intervino rápidamente e intentó establecer la identidad del herido, mientras que el operativo de rescate estuvo a cargo de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de la capital.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del hombre ni sobre la persona con la que se habría enfrentado.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del incidente.

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