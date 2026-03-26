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Plan Iberá 2026: Corrientes busca posicionarse como destino internacional de naturaleza

Publicado en marzo 26, 2026.

por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes presentó el Plan Iberá 2026/27, una ambiciosa estrategia que apunta a consolidar a los Esteros del Iberá como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza a nivel internacional. Con inversiones en infraestructura, capacitación, cultura y tecnología, la provincia busca duplicar la cantidad de visitantes, pasando de 80 mil a 150 mil por año.

El anuncio se realizó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien remarcó que se trata del “plan más ambicioso” desarrollado hasta el momento para este destino.

El programa prevé obras directas en 17 localidades y alcance indirecto en otras 29, con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico y económico en toda la región.

“Corrientes tiene todo el potencial para salir al mundo y mostrar su turismo”, sostuvo Valdés, al tiempo que destacó que el Iberá representa una política de Estado orientada al crecimiento sostenible y a la generación de oportunidades en el interior.

En la misma línea, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, subrayó que el impacto del Iberá trasciende lo turístico y beneficia a miles de correntinos a través del empleo y la producción local.

El plan incluye una fuerte inversión en obras clave: construcción de refugios para turismo de naturaleza, mejoras en accesos, centros de interpretación, museos y áreas protegidas.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Nuevos refugios en zonas estratégicas del parque
  • Mejoras en portales turísticos como Capivarí, Uguay y Carambola
  • Obras en Carlos Pellegrini, incluyendo energía para el Centro de Visitantes y pista de aterrizaje
  • Desarrollo de campings, senderos, miradores y señalética turística

También se avanzará en rutas escénicas, como el corredor Yapeyú–La Cruz, con infraestructura para observación de aves y descanso.

El Plan Iberá incorpora un fuerte eje educativo y cultural. Se impulsarán capacitaciones en municipios, cuadernillos sobre crisis climática y la creación de la Escuela Iberá, en conjunto con la Fundación Rewilding.

Además, se fortalecerán redes de cocineros y artesanos locales, promoviendo técnicas tradicionales y empleo joven.

En paralelo, el programa “Turismo con identidad guaraní” integrará la lengua originaria en señalética y formación de guías, buscando enriquecer la experiencia del visitante con identidad local.

Otro de los pilares será la innovación. A través del programa “Iberá destino inteligente” y el observatorio “Ojos del Cielo”, se implementarán herramientas digitales y mapas interactivos para monitorear el ecosistema y optimizar la gestión ambiental del humedal.

Convenio clave en San Cosme

Durante la presentación, la Provincia firmó un convenio con la Municipalidad de San Cosme para financiar la puesta en valor del Museo Casa Mitre y Centro de Interpretación de la Guerra de la Triple Alianza, con una inversión de 55 millones de pesos. El acuerdo fue rubricado por Valdés junto a la intendenta Verónica Maciel.

El Plan Iberá 2026/27 busca posicionar a Corrientes en el mapa global del turismo de naturaleza, combinando conservación ambiental, desarrollo económico y fortalecimiento cultural.

“El Iberá es paz, naturaleza y la calidez de los correntinos”, definió el gobernador, al trazar el horizonte de una provincia que apuesta a crecer mostrando su biodiversidad al mundo.

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