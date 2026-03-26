Corrientes: el Concejo Deliberante prorrogó la intervención de la Caja Municipal

por Corrientes al Día

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, presidido por Marcos Amarilla, aprobó este jueves la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos, en el marco de la cuarta sesión ordinaria del período 2026. La medida extiende por 180 días hábiles el proceso de normalización del organismo.

La ordenanza fue tratada y sancionada sobre tablas, con el objetivo de profundizar la revisión integral, auditoría y fortalecimiento institucional de la Caja, considerada clave dentro de la estructura financiera municipal.

En la misma sesión, los concejales dieron luz verde a una iniciativa que permitirá destrabar la construcción de 200 viviendas en el barrio Doctor Montaña, destinadas a trabajadores municipales.

Las obras, originalmente enmarcadas en el programa nacional Techo Digno, serán transferidas al INVICO (Instituto de Vivienda de Corrientes), que quedará a cargo de su ejecución para garantizar la continuidad y finalización de los trabajos.

Durante el encuentro legislativo, también se aprobó una resolución que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre un local comercial del barrio 17 de Agosto, específicamente en relación al cumplimiento de las condiciones de uso y su habilitación correspondiente.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento al agente Juan Franco, quien recibió el diploma a la Acción Destacada por su intervención heroica al salvar la vida de una mujer.

Asimismo, el cuerpo deliberativo declaró Visitante Ilustre al médico Julio César Sánchez Ávalos, en reconocimiento a su trayectoria.

El Concejo también avanzó con una serie de declaraciones de interés vinculadas a fechas y eventos relevantes:

Los 60 años del Instituto Superior de Servicio Social “Remedios de Escalada de San Martín” , a celebrarse el 30 de marzo.

, a celebrarse el 30 de marzo. El Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril).

(2 de abril). El aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes (3 de abril).

Además, se destacó el estreno de la película “Malvinas, en Cuerpo y Alma”, que se proyectará el lunes 30 de marzo a las 18:30 en el auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes.