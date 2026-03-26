Nuevos allanamientos en Alvear por el crimen del ganadero en La Cruz



por Corrientes al Día

La investigación por el homicidio del productor rural Melchor Baltazar Díaz (84), conocido por todos como “Pitoi”, ocurrido en una zona rural de la localidad correntina de La Cruz, sumó nuevos avances en las últimas horas con una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de elementos importantes para la causa.

El operativo incluyó tres procedimientos en distintas viviendas de la localidad de Alvear, donde los efectivos incautaron varios teléfonos celulares, un arma de fuego tipo escopeta y otros objetos que serán sometidos a pericias para determinar su posible vinculación con el hecho.

Las tareas se enmarcan en un trabajo articulado entre la Comisaría de La Cruz, personal de Delitos Complejos, la División Homicidios de Corrientes Capital y unidades dependientes de la Unidad Regional de Paso de los Libres, bajo la supervisión de la unidad fiscal interviniente.

Cabe recordar que días atrás ya se había realizado un allanamiento en Alvear, donde también se logró secuestrar un arma de fuego y teléfonos celulares, lo que marcó una línea investigativa que continúa profundizándose.

Fuentes policiales indicaron que el avance de las pesquisas está orientado al análisis de estos elementos, considerados de interés para esclarecer el crimen que conmocionó a la región.

La causa permanece en manos de la Fiscalía de Paso de los Libres, que coordina las diligencias mientras se intenta reconstruir las circunstancias que derivaron en el asesinato del productor rural.