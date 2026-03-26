Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Con aumento, comienza el pago de sueldos a municipales capitalinos

Publicado en marzo 26, 2026.

El cronograma salarial de la Municipalidad, correspondiente al mes de marzo, se extenderá hasta el miércoles 1 de abril.

Este viernes 27 de marzo se pagará correspondiente al sueldo de marzo con un incremento de acuerdo a lo establecido en la última Mesa Salarial, a los trabajadores de Higiene Urbana; en tanto que, tras el fin de semana, el lunes 30 de marzo será el turno de los agentes cuyos DNI finalicen en 0, 1 y 2, el martes 31 de marzo continuará con el pago a quienes tengan DNI que terminen en 3, 4, 5 y 6. Luego, el miércoles 1 de abril, se abonará a DNI terminados en 7, 8 y 9 para concluir con los pagos.

NEIKE

Por su parte, los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios en sus respectivas cuentas bancarias este mismo viernes 27 de marzo, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el primer día será el lunes 30 de marzo y se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2; luego, el martes 31 continuará con los que tengan DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6, para concluir el miércoles 1 de abril, con documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto que los Neike bancarizados, pero que aún no tengan tarjetas de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de av. Teniente Ibáñez 1826. Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma con terminación de DNI detallado anteriormente.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Corrientes: el Concejo Deliberante prorrogó la intervención de la Caja Municipal

Publicado en marzo 26, 2026.

por Corrientes al Día El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, presidido por Marcos Amarilla, aprobó este jueves la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de (...)

SEGUIR LEYENDO

Analizan nuevos objetivos para el turismo de Bella Vista

Publicado en marzo 26, 2026.

Bella Vista fue sede de una reunión de trabajo y análisis encabezada por el ministro provincial de turismo Juan Enrique Braillard Poccard. En la previa el funcionario trabajó una agenda (...)

SEGUIR LEYENDO

Polich firmó un convenio con la UNNE para modernizar la gestión municipal

Publicado en marzo 25, 2026.

por Corrientes al Día El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, rubricó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el objetivo de incorporar (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Turismo

Semana Santa en Itatí 2026: fe, cultura y turismo con una agenda imperdible

Turismo

Corrientes entre los destinos más elegidos del país en el fin de semana largo

Tecnología

Desarrollan herramientas de cálculo para anticipar fallas que sucederán en el interior de la materia

Policiales

Policías de Corrientes salvaron a un bebé de 2 meses con maniobras de RCP

Policiales

Millonario robo a una sucursal de Depot en modo “boqueteros”

Economía

Éxito de ventas de la Canasta Escolar en Corrientes

Actualidad

A 50 años del golpe: Corrientes ratificó el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia

Municipales

24 de marzo: Polich convocó a mantener la memoria vigente

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.