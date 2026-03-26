Con aumento, comienza el pago de sueldos a municipales capitalinos

El cronograma salarial de la Municipalidad, correspondiente al mes de marzo, se extenderá hasta el miércoles 1 de abril.

Este viernes 27 de marzo se pagará correspondiente al sueldo de marzo con un incremento de acuerdo a lo establecido en la última Mesa Salarial, a los trabajadores de Higiene Urbana; en tanto que, tras el fin de semana, el lunes 30 de marzo será el turno de los agentes cuyos DNI finalicen en 0, 1 y 2, el martes 31 de marzo continuará con el pago a quienes tengan DNI que terminen en 3, 4, 5 y 6. Luego, el miércoles 1 de abril, se abonará a DNI terminados en 7, 8 y 9 para concluir con los pagos.

NEIKE

Por su parte, los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios en sus respectivas cuentas bancarias este mismo viernes 27 de marzo, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el primer día será el lunes 30 de marzo y se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2; luego, el martes 31 continuará con los que tengan DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6, para concluir el miércoles 1 de abril, con documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto que los Neike bancarizados, pero que aún no tengan tarjetas de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de av. Teniente Ibáñez 1826. Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma con terminación de DNI detallado anteriormente.