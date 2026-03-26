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Corrientes al Día

Héctor Grachot juró como ministro de Hacienda de Corrientes

Publicado en marzo 26, 2026.


por Corrientes al Día

El Gobierno de Corrientes concretó este jueves un cambio en su equipo económico con la asunción de Héctor Grachot como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Marcelo Rivas Piasentini, cuya renuncia fue solicitada por el gobernador Juan Pablo Valdés.

El acto se realizó cerca del mediodía en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, donde el hasta ahora subsecretario de Finanzas prestó juramento y quedó formalmente al frente de la cartera económica provincial.

Tras la ceremonia, Valdés le dio la bienvenida públicamente a través de sus redes sociales: “¡Bienvenido a este gran equipo de trabajo!”, expresó, marcando el respaldo político al nuevo funcionario.Grachot llega al cargo con un perfil técnico consolidado y conocimiento interno del área, ya que venía desempeñándose dentro de la estructura de Hacienda y Finanzas desde hace varios años, siendo uno de los principales articuladores de la gestión económica.

Su trayectoria incluye una amplia experiencia en la administración pública, con pasos por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), donde ocupó funciones vinculadas a lo impositivo, contable y financiero.

El nombramiento se produce en un contexto de reordenamiento dentro del gabinete provincial, con el objetivo de sostener la continuidad de la gestión económica y fortalecer la conducción del área.

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