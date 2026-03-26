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Valdés puso en funciones al nuevo ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia

Publicado en marzo 26, 2026.

En un acto desarrollado en el Salón Amarillo, este jueves el gobernador Juan Pablo Valdés tomó juramento de ley y puso en posesión de su cargo a Héctor Ricardo Grachot, al frente del ministerio de Hacienda y Finanzas. Al dar la bienvenida, el mandatario provincial dio cuenta que “ésta una decisión que va a dar tranquilidad a todos los correntinos”.

Promediando el acto, el escribano mayor de Gobierno, Rolando Battilana, dio lectura al acta conforme al decreto N°557 durante la toma de juramento de ley y asunción del cargo. Posteriormente, el titular del Ejecutivo provincial y el flamante funcionario rubricaron el oficio correspondiente.

El gobernador se refirió al flamante ministro como “una persona con una trayectoria más que comprobada, que hace mucho trabaja en Hacienda y que sabe cuál es el rumbo que tenemos que continuar”.

A la vez, expresó que esta es una decisión importante ya que “lleva tranquilidad a todos los correntinos y es un mensaje claro de que vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo, con el norte puesto en el futuro y en el desarrollo de la provincia”.

Valdés también agradeció al anterior ministro, Marcelo Rivas Piasentini por su gestión al frente de la cartera económica.

Para finalizar y dirigiéndose a Grachot, le deseó que encare los días por venir “con el mayor compromiso hacia los correntinos y con una visión clara”. “Estamos convencidos de que Corrientes tiene un futuro promisorio por delante y lo tenemos que seguir haciendo todos juntos”, cerró el mandatario.

“Vamos a seguir trabajando por el bienestar de los correntinos”

Finalizado el acto y al tomar contacto con los medios de prensa tras su asunción, el nuevo ministro de Hacienda, Héctor Grachot, dejó en claro que en esta nueva gestión, “nos vamos a enfocar para seguir trabajando por el bienestar de todos los correntinos” y en ese sentido remarcó que la recuperación salarial es una prioridad de gobierno.

En tanto, declaró que la “economía nacional está planchada, como ustedes saben, la recaudación no crece, el consumo está caído, entonces las perspectivas son las que todos conocemos”.

Además, el flamante funcionario, al ser consultado sobre el vínculo con los gremios docentes, indicó que la relación continuará como siempre, en un marco de diálogo permanente.

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