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El legado de la “Novia del Paraná” llega al Museo del Chamamé

Publicado en marzo 26, 2026.

Este viernes 27 de marzo, a las 21, el Museo del Chamamé “Casa Ñandereko” (25 de Mayo 1141) inaugurará una muestra dedicada al legado de una de las máximas exponentes del género: Ramona Galarza. La exposición reunirá vestidos emblemáticos y distinciones nacionales e internacionales que la artista recibió a lo largo de su extensa trayectoria. La entrada será libre y gratuita.

La actividad forma parte del ciclo “Cultura en clave de mujer”, impulsado por el Instituto de Cultura de Corrientes, que preside Lourdes Sánchez, y que propone visibilizar el rol de las mujeres en el ámbito cultural a través de distintas expresiones artísticas y espacios de reflexión.

Bajo el título “Legado de la Novia del Paraná. Ramona eterna: huellas de una voz que hizo historia”, la propuesta permitirá al público acercarse a objetos personales de la cantante, recientemente donados por su familia, que pasarán a integrar el patrimonio del Museo del Chamamé.

Cabe señalar que parte de esta exposición fue presentada el miércoles en el foyer del Teatro Oficial Juan de Vera, en el marco del tributo a Ramona Galarza, que continuó con el concierto de la Orquesta Folclórica de la Provincia en el escenario de este emblemático coliseo.

La muestra invita a recorrer el universo de una de las grandes pioneras del chamamé, con una carrera que incluye más de 30 discos y participaciones en cine, además de un amplio reconocimiento por sus interpretaciones del cancionero litoraleño. Entre las piezas exhibidas se destacan los vestidos que marcaron distintas etapas de su carrera, junto a premios y reconocimientos obtenidos en escenarios del país y del exterior.

Música en vivo

Tras la inauguración, la velada continuará con música en vivo a cargo de Chamameceras, el proyecto integrado por Rosita Leiva y Esperanza Cáceres, y la participación del Ballet Ferrazano.

Las artistas interpretarán clásicos del repertorio chamamecero y obras de rescate, además de compartir en escena el legado musical y humano del padre Julián Zini, con quien mantuvieron un vínculo de más de cinco décadas.

 Días y horarios

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de abril, de martes a sábado, de 9 a 12 y de 17 a 21, en el Museo del Chamamé “Casa Ñandereko”.

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