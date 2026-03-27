Valdés suspendió su viaje a Buenos Aires previsto para este viernes

por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés canceló a último momento su viaje previsto a Buenos Aires, donde tenía en agenda una reunión con autoridades nacionales para avanzar en el financiamiento de obras y reclamar el pago de una deuda millonaria que Nación mantiene con Corrientes.

El encuentro, que finalmente no se concretó, incluía gestiones ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios del gobierno de Javier Milei, con el objetivo de reactivar fondos destinados a infraestructura provincial.

Desde el Ejecutivo correntino sostienen que la Nación adeuda a la provincia alrededor de $36.000 millones, un monto que consideran esencial para sostener la recaudación y avanzar con obras estratégicas.

Durante la semana, el propio Valdés había sido enfático sobre la importancia de esos recursos. “Es un dinero que es de los correntinos y lo necesitamos para sostener nuestra recaudación”.

La expectativa estaba puesta en que el viaje permitiera destrabar ese financiamiento, pero la suspensión de la agenda postergó, al menos por ahora, esa negociación.

En paralelo, desde el Gobierno provincial detallaron los fondos recibidos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante el último trimestre, que alcanzaron los $14.000 millones:

Enero: $3.000 millones

Febrero: $3.000 millones

Marzo: $8.000 millones

Sin embargo, remarcaron que estos envíos no compensan la deuda reclamada y que se trata de partidas independientes.

La suspensión del viaje fue confirmada por el nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Ricardo Grachot, quien asumió recientemente en reemplazo de Marcelo Rivas Piasentini. “Lamentablemente mañana había una reunión por una firma en Buenos Aires y parece que se cayó”, explicó el funcionario.

Pese a este freno en la agenda, desde Casa de Gobierno indicaron que existe la intención de retomar el diálogo institucional en el corto plazo, en un contexto donde la provincia busca garantizar recursos para sostener su plan de infraestructura y equilibrio financiero.