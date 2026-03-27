Instituyen el Día Provincial del Bailarín Correntino en homenaje a Dionisio Soler

La Cámara de Senadores de Corrientes sancionó la Ley N° 6746, mediante la cual se establece el 12 de agosto, fecha de su nacimiento, como el “Día Provincial del Bailarín Correntino”, en homenaje a Dionisio Soler, figura emblemática de la danza y la cultura popular de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer y poner en valor el aporte de los bailarines correntinos a la identidad cultural local, destacando su rol fundamental en la preservación y transmisión de las tradiciones, especialmente aquellas vinculadas al chamamé y las expresiones folklóricas regionales.

El presidente de la Cámara Alta, Pedro Braillard Poccard, destacó la importancia de esta ley como un acto de justicia cultural: “Nuestros bailarines son embajadores de la identidad correntina. Con esta fecha buscamos visibilizar su trabajo, su esfuerzo y su compromiso con nuestras raíces”.

Asimismo, la norma invita a instituciones educativas, culturales y municipios a desarrollar actividades alusivas durante esa jornada, promoviendo espacios de encuentro, formación y difusión de la danza tradicional.

El homenaje a Dionisio Soler pone en relieve la trayectoria de un referente que dedicó su vida a la enseñanza y difusión del baile correntino, dejando un legado que continúa vigente en nuevas generaciones de artistas; de esta manera, la provincia suma una fecha significativa a su calendario cultural, reafirmando su compromiso con la identidad y el patrimonio inmaterial que distingue a Corrientes en todo el país.

Sobre su trayectoria

Dionisio Soler no sólo era un magnífico artista, sino que fue un precursor. Marcó un punto de inflexión en la danza correntina, con la fundación de su escuela Di Arte Estudio de donde incluso salieron reconocidas figuras, como Lourdes Sánchez.

Escuela a la que dedicó gran parte de su energía, dado que su sueño no era otro que trascender a través de esta obra, que año tras año convocaba a un sinnúmero de estudiantes que se identificaban con su baile y con su forma de encarar esta profesión a la que le dio todo.

Cabe destacar que el accidente que le costó la vida en el año 2013, se produjo cuando regresaba de la localidad de Esquina donde estaba preparando la obra “El Cristo del madero” que iba a presentar en Semana Santa.