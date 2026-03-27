Corrientes: conductor alcoholizado atacó a inspectores y quedó filmado

por Corrientes al Día

Un violento episodio se registró en la ciudad de Corrientes cuando un conductor alcoholizado atacó a inspectores de tránsito durante un operativo vehicular. La escena, que fue grabada por testigos, se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves en la intersección de las calles Santa Catalina y Mburucuyá, en el marco de un control rutinario.

De acuerdo a la información oficial, el hombre presentaba 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy por encima de lo permitido.

La situación se tensó cuando los agentes procedieron al secuestro de la motocicleta, lo que derivó primero en insultos y luego en una agresión física directa contra el personal municipal.

Según trascendió, el conductor atacó a golpes a los inspectores y utilizó su casco para dañar uno de los vehículos oficiales.

Denuncia y causa judicial

El secretario de Movilidad y Seguridad Urbana, Yamandú Barrios, confirmó que se realizaron las actuaciones correspondientes. “Con el casco rompió una de nuestras motos. Fui personalmente a la comisaría e hicimos la denuncia por resistencia a la autoridad y daño a un bien del Estado”, detalló.

El funcionario también sostuvo que la reacción de los agentes fue consecuencia del ataque. “No fue una agresión del personal, pero vamos a trabajar para tomar precauciones y evitar hechos similares”.

El hecho fue registrado por personas que se encontraban en la zona y rápidamente se difundió en redes sociales.