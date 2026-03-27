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Golpe al bolsillo: la nafta subió dos veces en 48 horas y ya supera los $2.000

Publicado en marzo 27, 2026.

por Corrientes al Día

El precio de los combustibles volvió a moverse y, en apenas 48 horas se registraron dos aumentos consecutivos, con subas que acumulan cerca de $40 por litro entre miércoles y viernes.

El impacto se siente fuerte en los surtidores, donde la barrera de los $2.000 ya quedó definitivamente atrás en la mayoría de las petroleras.

Cómo quedaron los precios en Corrientes

En el caso de YPF, la petrolera estatal, los valores actualizados son:

  • Nafta Súper: $2.018
  • Infinia: $2.198
  • Diésel común: $2.220
  • Infinia Diésel: $2.301

Hace apenas dos días, el litro de nafta súper se ubicaba en $1.978, lo que refleja el salto reciente.

Por su parte, Shell, que suele ubicarse entre las más caras en la ciudad, también ajustó sus pizarras:

  • Nafta Súper: $2.057
  • V-Power: $2.316
  • Gasoil común: $2.245
  • V-Power Diesel: $2.436

En tanto, Puma todavía se mantiene levemente por debajo de los $2.000 en su opción más económica:

  • Nafta Súper: $1.998
  • Premium: $2.227
  • Diésel común: $2.237
  • Diésel Premium: $2.332

El nuevo ajuste se suma a una seguidilla de incrementos que se vienen registrando en las últimas semanas, en un contexto donde el precio de los combustibles muestra una tendencia sostenida al alza.

La particularidad de esta última suba es su velocidad, dos aumentos en apenas dos días, una dinámica que profundiza el impacto en el bolsillo de los correntinos y complica tanto a particulares como a sectores productivos que dependen del combustible.

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